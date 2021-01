Tuder-d ssuma n zzit uzemmur

Tamnaḍt n At Ɛebbas i yettabaεen i tdayṛa n Yiɣil Ɛli, seg tid i ikesben buhan n ttjuṛ uzemmur. Meḥsub ulac tawacult ur neksib aḥriq neɣ ugar anda i ẓẓan azemmur. Ula d imezdaɣ-is dɣa, ḥemmlen nezzeh zzit uzemmur : ssexdamen-t mliḥ deg učči-nsen, ladɣa deg uɣrum d leḥmis. Γas ma yella aseggas-a ur yuriw ara akk uzemmur, ama di temnaḍt-nsen, ama di temnaḍin-nniḍen, lameεna deg tmurt n Lmuhub d Tawes Ɛemṛuc, ssuma n zzit uzemmur tgerrez mliḥ. Γef leḥsab n teɣbalut -nneɣ, llitra n zzit, txeddem gar 600 d 700 n yidinaṛen. Nemgal n temnaḍin-nniḍen anda i yelḥeq armi d 1000 n yidinaṛen i llitra. Nesteqsa wid teεna temsalt ɣef tmentilt n ssuma-a yudren deg Yiɣil Ɛli, yerra-aɣ-d Dda Ɛetman, yiwen n umsenzay n zzit: » Amur ameqqṛan n wid yesnuzun zzit, ur xeddmen ara. Ihi, zzit-a d taɣbalut n tudert-nsen.

Daymi i t-snuzun s ssuma rxisen. Rnu i waya, ddeqs n wid yesnuzun i yellan, neɣ s unamek-nniḍen, ttemεanaden gar-asen aniwa ara yesenzen ayla-s. Yuɣ lḥal aseggas-a, yemgarad ɣef wid yezrin, acku ddeqs n medden i d-imuggren iεewwiqen n temεict imi qqimen war axeddim. Am wakken i neẓṛa, aṭṭan n Corona, yeqleb aqelmun s iḍaṛṛen. Di taggara yessegra-aɣ-d Ɛemmi Ɛetman awal s uzmummeg: » Tella yiwet n tmentilt-nniḍen a yelli, Imezdaɣ n At Ɛebbas, d At Lxiṛ, ssishilen tilufa ɣef uẓawali. Win ur nesεi, ad yečč ɣur-neɣ war aɣilif « .

K.K.