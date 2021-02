Youtube, yekkes adeg n les K7 akked CD

Iseggasen-a ineggura, s umhaz meqqren n tetiknulujit d usurif ameqqran i tger tsenselkimt di tmettiyin n umaḍal s umata, ur tezgil ara ula d timetti taqbaylit. Aṭas n yibaɣuren swayes i d-tegla : tessefses tudert n umdan di yal taɣult ; terra amaḍal zun akken d taddart mecṭuḥen. Maca, ur ilaq ara ad nettu belli yal taɣawsa neɣ amaynut ara d-ilalen deg umaḍal, ɣur-s ayen yelhan, ɣur-s ayen n dir.Nefren ass-a ad d-nawi awal ɣef umkan n tezlit taqbaylit. Yadra ma mazal-itt teǧǧhed ! Wissen ma mazal asemres n teqbaylit n zik deg yisefra n wass-a ! Neɣ ahat s unulfu n wallalen-a atraren yessafssen tudert n umdan aqbayli, ula d tizlit tuɣal fessuset ? Wissen ahat ma tuɣal kan i usezri n wakud d wawalen fessusen, neɣ mazal llan wid yettfeṣṣilen awal !

Azal n Youtube deg tmetti

S unulfu n wallal n Youtube ass-a, tizlatin akked tesfifin, ama d tiqdimin, ama d timaynutin i d-yettnulfun, win yettnadin fell-asent anida ttnuzunt les K7 zik-nni neɣ les CD ass-a, ma ur tent-yufi ara, neɣ ma ibɛed-as lḥal, tifrat tella, deg uxxam-is kan: ad itekki sin iberdan ɣef uglaway-ines, ad d-alint merra tezlatin yettnadi. Ma d wid-nni akken yesnuzun tisfifin di temdinin n tmurt n leqbayel neɣ ula d imawlan n teẓrigin, teḍra yid-sen akken i teḍra i yimawlan yesnuzun idlisen n teqbaylit. Kullec ass-a yuɣal d afessas, yuɣal daxel n wallal d amecṭuḥ, kullec ileḥḥu s tɣawla, ddu d uḍar-ik, uɣalen yimdanen ǧǧan akud, ǧǧan timetti ideg ttidiren s waṭas.

Amkan n tezlit taqbaylit

Tizlatin-a timaynutin deg Youtube, d tidet aṭas deg-sent i yelhan, i d-yessurugen taqbaylit, awalen iqburen mazal ttuɣalen-d. Acu kan, tikwal tɣelleb tugna asefru. Acku ma nwala, aṭas n tezlatin-a ideg ṭṭfent tvidyutin neɣ Iklipen s ccbaḥa-nsent adeg n wawal. Ɣef waya, win iwumi teɛǧeb tezlit neɣ anaẓur i iḥemmel, tettawi-as tugna allaɣ-is, itettu asefru d wawalen n tezlit. Inaẓuren iqbayliyen i d-yessuffuɣen amaynut, gar-asen mazal llan yiqdimen, wid-nni irefden tizlit n teqbaylit d uselḥu-ines deg ubrid iṣeḥḥan, gar-asen llan yicennayen ilmeẓyen i d-yettnekkaren, ḍefren abrid n yimenza. Maca aṭas deg-sen ur d-ssuffuɣen ara tisfifin tikemmaliyin yal aseggas am zik, ɣas tteffɣent-d, maca s uɛeṭṭel d ameqqran. Yuɣal umaynut ass-a di Youtube, akken xeddmen yicennayen, deg umedya am Zedak, Ɛellawa, Ṭakfarinas d wiyaḍ, seg tikkelt ɣer tayeḍ, ad d-ssuffɣen yiwet n tezlit, ahat mi as-smeḥsen leqbayel imir kan, ad tuɣal ad tettwattu. Mačči am tesfifin i d-yettffɣen zik-nni, ad ɛeddin acḥal d iseggasen, mazal imdanen ad asent-smeḥsisen. Isteqsiyen i nezmer ad d-nefk ass-a dwigi: Wissen ma ad yeqqim wazal n tezlit taqbaylit s unekcum-ines deg tatrarit ass-a ? Wissen daɣen ma ttagmen-d yiqbayliyen neɣ tetteɛǧab-asen teqbaylit deg tezlatin i d-itteffɣen deg Youtube ? Wissen ma ur tettuyen ara tizlit tamaynut, akken kan i as-slan ?

Khaled Achoui