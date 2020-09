Ass n leqdic deg wammas n CRASC n Wehran

Yella-d yiwen n wass n umahil, leqdic d unadi deg CRASC (Ammas n unadi di tesnalest tanmettit d tdelsant) n Wehran ass n sed, 29 ɣuct yezrin. D leqdic n Tddukkla Tadelsant Numidya, i yellan deffir n wahil i d-yettuheggan s ddemma ɣef yiman i umeɣnas/amyaru ameqqran Abdellah Haman, s tuzzya n sin n yiseggasen ɣef tmettant-ines. Dɣa furṣen yimeḥḍar ad gen leqdic-nsen s tririt n tejmilt i urgaz-a i d-yeǧǧan aṭas n yifarisen i tmaziɣt, ladɣa deg wayen yerzan tasekla. Timlilit tamezwarut, tella-d deg uxxam n Tddukkla Numidya ass n sem, 28 ɣuct 2020, s uneḥḍur n yiɛeggalen n tddukkla, tawacult n Abdellah Haman d umaray d yigensasen n Useqqamu Unnig n Timmuzɣa, gar-asen amaray amatu. Deg temlilit-a, yella-d umeslay ɣef yiṣenfaren i ttheggin kra n yiɛeggalen n tddukkla s lemɛawna akked HCA, addad n tmaziɣt s umata deg temnaḍt-a n umalu, s anda yessaweḍ d wacu i ilaqen ad yili sya ar sdat.

Ar taggara, tella-d tnagit ɣef yiman n Abdellah Haman. Mmeslayen-d warraw-is, tameṭṭut-is d wid yellan di temlilit ɣef wayen iga di tudert-is, d wamek i ilaq ad nesseḥbiber u ad nessiweḍ i yakk imdanen leqdicat iseklanen i d-yeǧǧa. Ass n sed, 29 ɣuct, ɣef 10h n tṣebḥit deg wammas n CRASC, d timlilit n leqdic, s uneḥḍur n wudmawen ussnanen i iqeddcen ɣef teqbaylit deg temdint-a, amaray n twilayt n Wehran, amaray amatu n HCA, anemhal n CRASC, tiddukkla Tadelsant Tifawin n temnaḍt n At Ḥewwa (Cclef), anida i d-yella usenɛet sɣur Mass Oulha Yazid, d aselmad asdawan deg tesdawit n Mɛesker, yerna d aɛeggal n T.N, yessenked-d aṣenfar i ɣef llan d agraw deg wazal n 7 yid-sen, d agmar n tmucuha tiqburin d tririt-nsent deg yidlisen s wunuɣen icebḥen.

Ad d-yeddu yid-sent yiwen ussid (CD) s tmeslayt d tira n tsuqilt seg teqbaylit ɣer rebɛa n tutlayin : taɛrabt, tafransist, tagnizit d tespenyulit. Yesewseɛ usenfar taggara-a ɣer tmeslayin timaziɣin n Lezzayer, am Yimaziɣen n Busemɣun (Elbeyḍ), Ɛesla (Nnɛama), At Ḥewwa (Cclef), At Ṣalaḥ (Blida)…atg. Yessegza-d amek ur yeshil ara leqdic yecban wagi, imi deg-s aṭas n yiḥricen yellan deg unnar, s ugmar, tira, asuneɣ, d wurar n temlilt (rôle) tamezgunant di tmeslayt, i wakken ad d-yeffeɣ ɣer taggara di lkaɣeḍ (adlis) akked (CD). Ɣef waya i d-yella s lemɛawna akked HCA d ENAG, akken ad yishil ufaris n leqdic am wa yesɛan tixutert i warrac (inelmaden) n temnaḍin timazɣawalin, iselmaden n tmaziɣt d yimawlan, armi ssawḍen ass-a ɣer ufaris n 16 n tmucuha, yerna mazal leqdic d unadi yettkemmil. Tameddit n wass, d timlilit i d-yellan gar yiɛeggalen-a n Tddukkla Numidya, HCA d Tddukkla At Ḥewwa, deg-s mmeslayen ɣef ussuffeɣ n wammud n tmedyazt sɣur Tiddukkla n At Ḥewwa s tmeslayt-nsen tamaziɣt, d yifarisen-nniḍen i d-ttheggin deg wussan-a, ara d-yeffɣen ɣer unnar, akken ad yiwsiɛ usemres n tmeslayin timaziɣin deg tmetti tazzayrit.

Khaled Achoui