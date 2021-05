Covid-19 : intensifier la campagne de vaccination dès lundi

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à l’effet d’intensifier, dès lundi la campagne de vaccination contre le Covid-19 à travers le territoire national, indique dimanche un communiqué des Services du Premier ministre.

« Le Premier ministre a instruit le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à l’effet d’intensifier, dès le lundi 24 mai 2021, la campagne de vaccination à travers le territoire national », précise le communiqué.

« A cet effet, tout en insistant sur le maintien du cadre réglementaire et logistique mis en place à la faveur de la l’Arrêté ministériel n2 du 25 janvier 2021, il a rappelé la nécessité de respecter les critères et les priorités arrêtés en matière de vaccination par le Comité scientifique de suivi de la pandémie du Covid-19 et l’autorité sanitaire habilitée », souligne la même source.

Par ailleurs, « un effort supplémentaire devra être mis en œuvre en direction des wilayas qui connaissent une augmentation des cas de contamination », ajoute le communiqué.