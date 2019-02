Ouyahia n’exclut pas “une révision radicale”

Les revendications portées dans la rue par les manifestations populaires de vendredi dernier seront prises en charge dans le cadre de la Conférence nationale que le Président Bouteflika compte organiser s’il est élu le 18 avril prochain.

C’est le message qu’a laissé entendre, hier, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors de la présentation de la déclaration de la politique générale du gouvernement devant l’APN. Une tribune depuis laquelle Ahmed Ouyahia a exprimé la réaction officielle aux manifestations populaires de vendredi dernier qui réclamaient le changement du système et le renoncement à la candidature de Bouteflika au 5e mandat.

La qualifiant de «première dans l’histoire de l’Algérie», Ouyahia a souligné que cette Conférence nationale «aura pour objectif de débattre de tout sauf des constantes nationales et du caractère républicain de l’Etat».

Elle «permettra aux forces politiques, sociales et économiques du pays sans exclusion, de s’asseoir ensemble, de débattre librement, de dégager une plateforme politique, économique et sociale, et de proposer aussi une réforme constitutionnelle à la hauteur de leurs attentes», a-t-il expliqué, ajoutant que cette réforme «pourrait être profonde». Pour Ahmed Ouyahia, cette conférence «est aussi une main tendue sincèrement par le Président Bouteflika».

Commentant les manifestations, le Premier ministre a d’abord reconnu le droit de manifester consacré par la Constitution : «La Constitution garantit au citoyen de manifester pacifiquement dans le cadre de la loi», a-t-il dit, qualifiant les marches organisée à travers le pays de «pacifiques». Néanmoins, Ouyahia espère que ces manifestations ne sortiront pas de leur cadre pacifique, appelant à la vigilance pour «au moins deux raisons», a-t-il dit. Et d’expliquer :

«D’abord parce que ces appels émanent de parties anonymes. Les appels ont été cette fois à des marches pacifiques, mais peuvent revêtir demain un caractère différent. La deuxième raison qui nous incite à inviter les citoyens à la vigilance, c’est la crainte de dérapages dangereux. On a eu hier un petit échantillon de ce risque de dérapage avec les appels aux élèves à marcher».

Non sans saluer le «professionnalisme des forces de sécurité» qui ont su préserver l’ordre public avec «des méthodes pacifiques également», le Premier ministre fera le rappel de la mémoire en évoquant un passé pas si lointain tragiquement vécu par les Algériens : «Nous sommes tous des enfants de l’Algérie, qui a connu des souffrances et une tragédie.

On peut se mettre d’accord comme on peut avoir des points de vues différents, mais le plus important est la préservation de la stabilité de l’Algérie, acquise notamment grâce à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale». En réponse à la revendication du renoncement à la candidature de Bouteflika à l’élection présidentielle, Ouyahia estime que «chacun est libre de défendre ou de s’opposer à tel ou tel candidat lors de l’élection présidentielle», relevant, toutefois, que le dernier mot reviendra au peuple qui tranchera «de manière pacifique et civilisée par l’urne».

Pour Ouyahia, «l’élection présidentielle, prévue dans moins de deux mois, sera une occasion pour le peuple algérien de faire son choix en toute liberté et en toute souveraineté». Pour ce qui est de la politique générale du gouvernement, le Premier ministre, s’appuyant sur des chiffres et statistiques, qualifie les réalisations sur les plans économique et social de «véritable renaissance» de ces vingt dernières années.

Ahmed Ouyahia a notamment cité «l’importante progression» sur le plan interne, surtout en ce qui concerne le développement humain. Pour lui, les ambitions des jeunes générations sont «légitimes». Mais Ouyahia ne fera pas l’impasse sur les défis et menaces qui guettent le pays de l’extérieur, mentionnant à ce sujet, l’instabilité, les foyers de tension, de terrorisme et de crime transnational qui persistent dans le voisinage immédiat».

Pour le Premier ministre, «les incertitudes qui pèsent sur l’économie mondiale en général et les facteurs de bouleversement qui s’accumulent sur le marché international des hydrocarbures», sont autant de défis auxquels l’Algérie devra faire face dans la sérénité. «Les réalisations physiques des vingt dernières années sont le fruit d’une véritable entreprise de reconstruction nationale d’un pays mis à genou par une grave crise économique, mais aussi terriblement frappé par une tragédie nationale sanglante», a-t-il encore soutenu.

M. A. T.