Des comités de village chez le wali

Les Comités de plusieurs villages de Chabet El-Ameur ont été, récemment, invités par le premier responsable de la wilaya à exposer les problèmes dont souffrent les villageois. En effet, le wali de Boumerdès, Yahia Yahiaten, a pris le soin d’écouter les doléances des habitants de cette localité, lors d’une rencontre avec leurs délégués, notamment de Aït Ali, Aït Saïd, Azzouza mais aussi ceux du centre-ville de Chabet El-Ameur. Ces représentants ont alors exposé les problèmes rencontrés quotidiennement, dont le manque d’eau potable, d’assainissement, de logements, de couverture sanitaire, en plus de la dégradation des routes et du manque d’infrastructures publiques, à l’instar des établissements scolaires, des stades et aires de jeux.

A souligner que cette rencontre est intervenue, au moment où l’APC vit sa pire crise depuis 2017, en raison du blocage de l’activité en son sein par 13 élus, qui réclament la tenue d’une Assemblée extraordinaire, comme le stipule l’article 71 du code communal. Mais ce dernier semble être ignoré par le premier responsable de la commune, lequel a rejeté, selon les élus contestataires, leur demande. A cet effet, il ne se passe pas une semaine sans que le siège de l’APC ne soit fermé par des citoyens en colère, réclamant l’amélioration de leurs conditions de vie.

A titre d’exemple, les habitants de la cité 5 Juillet ont assiégé la mairie pendant une dizaine de jours pour réclamer leur part de développement, pénalisant ainsi des milliers de citoyens voulant se faire délivrer des documents administratifs. Et la semaine écoulée, les villageois de Matoussa l’ont fermé pour réclamer l’aménagement de leurs accès et l’assainissement.

Z. Youcef