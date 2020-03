Fergani dans la délégation de Taourirt

Dans le cadre du cycle des rencontres-réceptions organisées par le wali de Tizi Ouzou, avant-hier, mardi, ce fut au tour des membres du Comité de village de Taourirt, commune de Bouzeguène, d’être reçus par le wali, Mahmoud Djamaâ, dans son cabinet. Les villageois en ont profité pour exposer un certain nombre de leurs préoccupations à prendre en charge dans le cadre de l’amélioration de leur cadre de vie. A noter que cette rencontre a eu lieu, en présence de l’ancien footballeur international et ex-capitaine de la JSK Ali Ferguani, originaire de cette région. Lors d’une autre réunion, durant la même journée, M. Djamaâ a reçu les membres du Comité de village de Betrouna, commune de Tizi Ouzou, lesquels lui ont exposé leurs préoccupations ainsi que les insuffisances enregistrées dans leur localité.

Cette rencontre s’est déroulée, en présence des directeurs concernés par les problèmes et manques exposés, dont ceux des secteurs de la jeunesse et des sports, des forêts, des ressources en eau, des travaux publics, de la santé et d’Algérie-Télécom. A noter qu’au cours de cette journée, le wali a aussi reçu les représentants des villages Aït Yahia Moussa et Aït Khelili, en présence du maire de la municipalité et du chef de daïra de Mekla, et celui de Djebla, relevant de la commune de Ouaguenoun.

Synthèse Amar A.