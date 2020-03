Un homme repêché vivant d’un puits

Un citoyen, handicapé mental, de la localité de Cheikh Left, dans la périphérie du chef-lieu de la commune d’Ahnif, a chuté accidentellement dans un puits, jeudi après-midi, profond de 8 m, dont 1 m d’eau. Le malheureux a été retiré vivant par les éléments de la Protection civile de l’unité de M’Chedallah, qui sont arrivés rapidement sur les lieux. Évacué vers le service des urgences de l’EPH Kaci Yahia de M’Chedallah, il présentait de nombreux hématomes et autres contusions sur diverses parties de son corps. La victime a été placée en observation et a quitté l’hôpital dans la matinée de vendredi. Par ailleurs, au niveau de l’unité de la Protection civile, on a appris qu’un chat a été aussi retiré vivant d’un puits dans la même localité, une semaine auparavant.

Un officier a imputé ces accidents au manque de protection des puits, notamment l’absence de couvercle, et a fait appel aux nombreux propriétaires de la région pour se conformer à la réglementation pour la protection de ces ouvrages. D’autre part, au siège de la Protection civile de la localité, une riche exposition d’un matériel moderne a débuté le 1er mars pour la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile. Elle est toujours en cours et sera clôturée le 18 de ce mois, qui coïncide avec la Journée maghrébine de la Protection civile. Plusieurs visites guidées des écoliers des trois cycles des établissements scolaires de la circonscription de M’Chedallah ont été assurées, a-t-on noté.

Oulaid Soualah