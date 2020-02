Deux trafiquants de drogue arrêtés

Selon un communiqué émanant de la Sûreté de la wilaya de Bouira, parvenu à notre rédaction, hier, les équipes de la Police judiciaire (PJ) de la commune de Bechloul, sise à une vingtaine de kilomètres à l’Est de la wilaya, ont réussi, au cours de la semaine dernière, à mettre la main sur deux individus, impliqués dans des trafics de drogue et de stupéfiants. Le premier individu a été arrêté le 16 février dernier, en possession d’une quantité de kif traité, prête à la commercialisation. Une quantité qui n’a pas été précisée par le communiqué de la police, qui a ajouté que le concerné écoulait sa marchandise dans plusieurs quartiers de Bechloul, où il se déplaçait avec son véhicule de marque Peugeot J5. Une fois la procédure achevée, le concerné a été présenté devant le procureur de la République, auprès du tribunal de Bouira, qui a ordonné sa mise sous mandat de dépôt, en attendant son jugement. La deuxième affaire liée à la vente des stupéfiants, traitée par la PJ de Bechloul, remonte également à la semaine écoulée. Un individu âgé de 46 ans a été arrêté par la police. Fonctionnaire au service d’orthopédie de l’hôpital de Bouira, il trafiquait des ordonnances médicales pour les revendre à des consommateurs de stupéfiants par la suite. Une fois arrêté, le mis en cause, qui a été confronté à l’ensemble des preuves récoltées par les enquêteurs, a fini par tout avouer. Suite à cela, il a été présenté devant le procureur. Il est poursuivi pour falsification de documents officiels, usurpation d’identité et trafic de produits stupéfiants.

O. K.