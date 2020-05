Idir sera enterré en région parisienne

La famille Cheriet a informé, avant-hier, lundi en soirée, dans un communiqué, que l’enterrement d’Idir se fera en région parisienne en France où le défunt était établi. «Nous vous informons que l’enterrement de notre cher parent Idir se fera dans l’intimité familiale, conformément à la rigueur des dispositions sanitaires en cours. Pour ces raisons, l’enterrement aura lieu en région parisienne. Nous déplorons profondément cette situation que nous subissons tous, et qui prive temporairement ceux qui souhaitaient lui dire au revoir, de lui rendre hommage. Croyez bien nos chers parents et amis que nous en sommes peinés. Nous comptons sur votre bienveillante compréhension, sachant combien il vous aimait tous et aurait désiré vous avoir auprès de lui», indique le communiqué diffusé.