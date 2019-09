Imposante marche des universitaires

Des milliers de citoyens de la wilaya de Béjaïa ont pris part, hier, à la marche des étudiants pour le 30e mardi consécutif de mobilisation antisystème. En plus de la communauté universitaire, composée des étudiants, des enseignants et des travailleurs de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, des milliers d’autres citoyens, entre hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, vieux et vieilles, ont marché dans les rues du chef-lieu de wilaya pour exprimer leur rejet des élections présidentielles qui sont projetées pour le 12 décembre prochain.

Drapés du drapeau national et du drapeau amazigh, les marcheurs ont déployé des centaines de pancartes et autres banderoles, sur lesquelles étaient écrits autant de slogans défavorables à l’organisation des élections. «Ulac l’vot ulac», «Le peuple ne veux pas de vos élections», «Gaid Salah tu peux rêver, ulac l’vot ulac», lit-on sur quelques-unes des pancartes brandies par les manifestants. Ceux-ci ont également réclamé, hier, «la libération de tous les détenus d’opinion» et ont dénoncé «les arrestations arbitraires et les intimidations» dont sont victimes des militants politiques lors des marches antisystème. En outre, les manifestants ayant participé à la marche d’hier ont réaffirmé le caractère pacifique de leur mouvement, en scandant à tue-tête «Sylmia, sylima».

B. S.