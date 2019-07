L’ONM décide de déposer plainte

L’Organisation nationale des moudjahidine a réagi, hier, aux attaques dont a fait l’objet le Moudjahid Lakhdar Bouregâa par certains médias.

C’était suite à sa mise sous mandat de dépôt, avant-hier, par le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Rais.

L’organisation affirme, dans un communiqué rendu public hier, qu’elle portera plainte contre les auteurs de la diffamation visant à remettre en cause le parcours du commandant de la wilaya IV historique. «L’ONM se réserve le droit de poursuite judiciaire contre ceux qui ont donné un autre nom à ce Moudjahid autre que son vrai nom, en vue de ternir son histoire honorable», écrit l’ONM dans un communiqué rendu public hier.

«Nonobstant les raisons qui ont amené la justice à décider de son arrestation, l’importance historique du rôle joué par cette personnalité durant la Guerre de Libération au niveau de la wilaya IV historique nous met devant un dilemme et nous impose le devoir de rappeler le parcours de ce moudjahid», souligne l’ONM qui précise que «le moudjahid Si Lakhdar a rejoint la révolution début 1956 dans la zone IV».

Dans son communiqué, l’ONM est revenue également sur certaines missions dont avait été chargé le moudjahid en détention, notamment «la sécurisation d’une rencontre entre un groupe d’étudiants et les dirigeants de la révolution, Abane Ramdane, Larbi Ben M’hidi et Amar Ouamrane. Avec la katiba Zoubiria, Lakhdar Bouregâa a mené des batailles féroces contre les sanguinaires français Massu et Bigeard». L’ONM rappelle aussi que «le commandant Bourregâa a participé au défilé de célébration de l’indépendance au cours duquel a été levé l’emblème national pour la première fois et qu’il fait partie des rares membres du Conseil national de la révolution algérienne encore en vie».

Pour rappel, le commandant Bourregâa, 86 ans, placé depuis avant-hier sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Rais à Alger, est accusé notamment d’«atteinte au moral des troupes de l’ANP» et «outrage à corps constitué».

