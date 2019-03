Un dangereux trafiquant de drogue arrêté

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Béjaïa ont, la semaine écoulée, mis hors d’état de nuire un dangereux criminel spécialisé dans le trafic de drogue dans différents quartiers de la ville de Béjaïa. L’arrestation de cet individu, répondant aux initiales A. T. et âgé de 34 ans, est l’aboutissement d’investigations approfondies entreprises par les éléments de la police judiciaire au lieudit « Lacoste ».

Les enquêteurs se sont appuyés sur des renseignements fiables parvenus aux services de la police. Le criminel sévissait dans différents quartiers de la ville de Béjaïa où il s’adonnait à son trafic et écoulait son poison. Et ce n’est qu’après avoir réuni un nombre suffisant d’informations sur les agissements et méthodes de travail du suspect que la police est intervenue, le surprenant en pleine transaction de drogue avec un autre individu.

Les deux suspects ont tenté de prendre la fuite et ont essayé d’user de violence envers les forces de l’ordre. L’opération s’est terminée par l’arrestation des deux individus et la saisie, après la perquisition du domicile du suspect AT, de près de 2 kg de kif traité (1 837,40 g) et de 41 000 DA provenant de son trafic. Les accusations retenues contre les deux suspects sont achat, détention et vente de drogue. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa, ils ont été déférés en citation directe.

B Mouhoub.