Le Hamzaouïa Aïn Bessem arrive

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Le leader, la JS Bouaklane, étant exempt, le Hamzaouïa de Aïn Bessem se place sur le podium en faveur de son écrasante victoire (4 - 0) devant la formation de l’US Saharidj. La JS Chorfa, elle, se rachète à domicile, en humiliant le RB Hakimia sur le score net et sans bavure de 5 à 0. C’est le cas aussi de l’ESB Bechloul, qui a battu l’USC Aïn Laloui (3 - 1). L’IRB Esnam, de son côté, a dominé l’UA Ahmed de Oued Berdi (2 - 0). La rencontre Olympique de Raffour - DRB Kadiria était programmée pour hier samedi. A rappeler que trois équipes sont exemptes de cette journée à cause du forfait général décidé contre les équipes de l’ASC Ahl Kseur et l’ASU Université de Bouira.

M’hena A.

Les résultats

ESB Bechloul 3 - USC Aïn Laloui 1

IRB Esnam 2 - UA Ahmed 0

JS Chorfa 5 - RB Hakimia 0

HC Aïn Bessam 4 - US Saharidj 0

O Raffour - DRB Kadiria (joué hier)

Exempt: FC Numidia, JS Bouaklane, BH Bouira