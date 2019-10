Débuts ratés de la JSB Amizour

Le groupe Honneur de Bejaia a déjà bouclé trois journées, où certaines équipes sont sorties du lot, à l’image du CRB Souk-El-Tenine qui a réalisé un sans-faute, avec trois victoires de suite, la JS Djermouna, la JS Ighil Ouazzoug et le CRB Aokas qui restent invincibles après trois journées. D’autres clubs sont également invincibles, à l’image de l’ARB Barbacha et le NC Bejaia. Par contre certaines équipes ont mal entamé la saison sportive en cours. En effet, le club avait entamé la saison avec un nul à domicile face aux littoraux d’Aokas, sur le score d’un but partout. Pour le compte de la 2è journée, le club avait pris une raclée devant l’un des trois nouveaux promus, la JS Djermouna, qui avait atomisé les Vert et Blanc sur le score sans appel de 4 à 0.

Enfin, pour le compte de la 3è journée, le club a enregistré un autre semi-échec à domicile devant le voisin de l’ARB Barbacha (1/1). Deux petits points de récoltés sur les neuf possibles et là, il faut dire que c’est la 1ère fois depuis le retour du club en Honneur, au terme de la saison sportive 2016-2017, où il a dominé le palier du pré-honneur, que le club entame la saison timidement, puisque lors des deux précédentes saisons (2017-2018 et 2018-2019), le club les avait entamé tambour-battant.

En tous les cas, le club est actuellement à la 12è place avec 2 petits points et devra réagir positivement lors des prochaines journées, à commencer par le match de la 4è journée, où la JSBA recevra pour la 2è fois de suite dans son antre au stade Larbi Touati d’Amizour, où cette fois, ce sera le 2è nouveau promu, le RC Ighil Ali qui sera l’hôte des Amizourois. Un adversaire qui a enregistré un succès, un nul et une défaite et dont les Vert et Blanc devraient se méfier.

