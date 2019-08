Faouzi Moussouni nouvel entraîneur

Changement à la barre technique de la JS Azazga. Sitôt arrivé, le coach Nadir Zahem a déjà quitté le club.

Zahem, qui a assuré le début de la préparation et la prospection, vient d’être remercié par la direction du club et un nouveau coach vient d’être engagé. Il s’agit de l’ancien sociétaire de la JS Kabylie et ex-international, Faouzi Moussouni, qui a tout finalisé, hier lundi à midi, avec le boss, Mouloud Sahi.

Les deux hommes se sont rencontrés à Tizi Ouzou et ont abordé la question de la prise en main de l’équipe fanion. Les deux hommes se sont séparés en convenant de se revoir dès demain mercredi, pour lancer la préparation d’intersaison d’une manière officielle. C’est ce que nous a confirmé, hier, au téléphone, le président de section, Mouloud Sahi : «Zahem a été remercié et c’est Faouzi Moussouni qui est nommé officiellement nouveau coach de la JS Azazga. J’ai tout finalisé avec lui aujourd’hui (Ndlr, hier). On a déjeuné ensemble et on a conclu qu’il entamera son travail ce mercredi en dirigeant sa première séance d’entraînement. Faouzi Moussouni n’est plus à présenter et nous sera d’un grand apport. Il sera épaulé dans sa mission par le capitaine Taouzi Yazid, qui connait bien la maison et le groupe».

Notre interlocuteur conclura en lançant un appel en direction des entrepreneurs de la région, leur demandant d’aider l’équipe à réaliser son objectif, celui de l’accession en division national amateur : «On a formé une bonne équipe qui fera parler d’elle cette saison. Avec une bonne préparation on saura faire face, mais on a besoin du soutien des hommes d’affaires et des entrepreneurs de la région, pour réaliser notre objectif, à savoir une autre accession dans l’histoire du club».

Massi Boufatis