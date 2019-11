Fin de l’aventure pour Kamel Arab

Engagé il y a quelques semaines par la direction du FC Tadmaït, à la place d’Azeddine Amoura, qui a juste assuré la préparation d’intersaison avant de jeter l’éponge, à quelques jours du début du Championnat, Kamel Arab n’est plus l’entraîneur de cette équipe fanion. Malgré la victoire acquise face au HC Aïn Bessam, il a décidé de se retirer des affaires techniques du FCT, comme il l’a indiqué hier : «Je ne suis plus l’entraîneur du FC Tadmaït et je ne peux plus continuer ma mission.

Je souhaite bonne chance à l’équipe et à mon futur successeur.». Mais du côté de la direction du club, le dirigeant Hakim Boualem dit «Hakim Bougherara» a estimé : «Kamel Arab a été recruté pour assumer sa mission et il a perçu deux mois de salaire. Il devra au moins assumer sa mission jusqu’au12 décembre pour mériter les deux mois qu’il a pris à son arrivée, au FCT.» Et de conclure : «Il n’a pas pu supporter la pression, mais il doit savoir que la pression fait partie du football, au quotidien. Le FC Tadmaït restera debout et l’équipe retrouvera ses sensations, au fil des matchs.»

Ainsi, l’aventure se termine, au bout de cinq semaines seulement, pour le coach Kamel Arab, qui a déjà entraîné la JS Boukhalfa, l’OS Moulediouane et d’autres clubs. Il est à signaler que le Football Club de Tadmaït a enregistré sa première victoire de la saison, après six matchs sans le moindre succès et un seul point récolté. Après cette victoire, face au Hamzaouia Aïn Bessam, le FCT totalise quatre points et souffle un peu.

Massi Boufatis