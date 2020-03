Le leader et son dauphin sur du velours

La 23e journée du championnat de la Régionale 2, groupe A qui aura lieu aujourd’hui cet après-midi verra leader l’Olympique d’Akbou recevoir sur son terrain du 1er Novembre de Guendouza, la JS Boukhalfa. Une sinécure pour les capés de Khoudir Ait Mehdi dans la mesure où leur adversaire n’a rien d’un foudre de guerre. En est la preuve tangible que les Banlieusards de Boukhalfa son 14è et avant-dernier au classement avec seulement 19 points au compteur. Tout est indiqué que les trois points resteraient à Akbou ceci même si le football n’est pas une science exacte. En tous cas, ce sera un match de revanche pour les visiteurs qui ont été éliminés par les Olympiens d’Akbou en coupe. De son côté, le dauphin le CRB Kherrata qui ne veut pas lâcher recevra l’autre club d’Akbou, la JSA en l’occurrence.

Un club qui reste accrocheur en dehors de ses bases où souvent il revient avec des points des matchs nuls. Certes, cette fois, les capés de Bakour Salah auront une équipe qui veut rester aux aguets du chef de fil mais ils sont plus que jamais décidés à tenir tête à l’équipe locale l’ES Birghbalou qui garde elle aussi ses chances d’accession jouera à domicile face au voisin du Hamzaoui d’Ain Bessam. Une rencontre qui ne sera pas facile, vu les visiteurs qui ont un match en moins face au FC Tadmait, compte revenir à tout moment dans le trio de tête. Là aussi, on retrouve le DC Boghni qui jouera gros à Timezrit face à un mal-classé l’ES Timezrit.

Une rencontre qui reste plus importante pour les locaux qui sont obligés pour au moins espérer sortir de la zone rouge où à la limite accentuer son avance sur le dernier qui est aujourd’hui de huit points. Ceci d’autant plus que la lanterne rouge, le FC Tadmait, jouera à domicile face à l’ES Draa El Mizan. Enfin, le RC Seddouk qui était exempt lors de la précédente journée renouera avec la compétition en recevant l’USM Bejaia dans le derby de la vallée de la Soummam et où les Vert et Noir sont plus que jamais décidés à soigner leur place actuelle 8è avec 28 points, soit le même nombre d’unités que leur invité de cette journée.

R. M.

Le programme

Aujourd’hui

CRB Kherrata – JS Akbou

ES Birghbalou – HCA Bessam

RC Seddouk – USM Bejaia

O Akbou – JS Boukhalfa

US Soummam – WRB Menaiel

ESTimezrit – DC Boghni

FC Tadmait – ESDE Mizan

Exempt : MC Bouira