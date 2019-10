L’ES Bir Ghbalou risque le forfait

Comme pour le MC Bouira et le HC Ain Bessam, l’ES Bir Ghbalou qui évolue en Régionale 2, groupe A, a du mal à trouver les fonds nécessaires pour le paiement des frais d’engagement pour la saison sportive 2019/2020. Malgré cette situation, le club qui a fait appel au coach Ferradji Saïd pour driver l’équipe en remplacement du duo Bejaoui et Zeyouche a entamé sa préparation de pré saison, en mi-août dernier sur son stade communale de Bir Ghbalou. Faute de moyens, le nouveau coach avait carrément métamorphosé son équipe en procédant à son rajeunissement.

L’ESBG version Ferradji a livré pas moins de huit rencontres amicales, bilans : deux victoires ; face au MC Bouira (4 – 1) et l’OB Madjéne,(3 – 1) un club de la wilaya créé cette saison, deux matchs nuls face respectivement à l’AS Ain Bessam (1 – 1) et à la JS Bordj Ménaeil (1 – 1). L’ESBG a perdu quatre matchs (3 -1) devant le MB Bouira et l’E Sour Ghozlane qui évoluent en division inter régions, (4 – 2) face à l’IB Lakhdaria et Dar el Beida), le club abordera une autre rencontre à domicile, au stade communal Chahid Fayed el Hadj, ce sera face au Bordj Hamza de Bouira.

Ceci dit, Malgré cette incertitude, l’ESBG poursuit sa préparation en prévision du coup d’envoi du championnat prévue pour le samedi 11 octobre. Les autorités et pouvoirs publics sont appelés à réagir pour trouver une solution à cet épineux problème de manque de moyens financiers qui étouffe l’ensemble des clubs de Bouira toutes divisions confondues, une situation qui risque de contraindre l’ESBG à rater son engagement.

Cependant, l’ES Bir Ghbalou a reçu un ultime avertissement émanant de la LRFA pour le paiement des droits d’engagements et arriérés en application de la circulaire N° 898/SG/FAF du 24-09-2019 destinée aux présidents des ligues régionales. Toutefois, une solution salutaire leur a été proposée. En effet, les clubs, à l’Instar de l’ES Bir Ghbalou, le WR Bordj Menaeil et le CR Zemmouri du groupe A, concernés par cette situation, sont autorisés à participer aux compétitions à condition de présenter un écrit, un engagement de leur wilaya avant le 03 octobre 2019, pour le paiement des droits d’engagement et d’arriérés des amendes et ce, avant le 31 décembre 2019, au delà de cette date, les clubs récalcitrants seront exposés à des sanctions, voir leur exclusion du championnat.

M’hena A.