Les joueurs en grève

La crise financière aiguë que traverse l’OS El Kseur n’est pas faite pour arranger ses affaires. Le président qui menace de jeter l’éponge par rapport à cette crise, le mutisme des autorités locales ainsi que l’absence de sponsors et de partenariat de la part des entreprises et sociétés existantes à El Kseur n’ont fait qu’exacerber la situation. Mais les choses ne sont pas restées là, puisque les joueurs à l’unanimité s’étaient mis d’accord pour entrer en grève, mardi passé.

Ils sont donc passés à l’action durant la séance d’entraînement de la matinée, assurée par Yacine Amaouche et Nadjim Bedjou, et ce en l’absence du coach en chef, Yassine Abdiche, qui était retenu pour des affaires personnelles. Ainsi, les joueurs, bien qu’ils se soient déplacés au stade Braham Zaidi d’El Kseur, ont boudé la séance de la matinée, en réclamant leurs salaires impayés. Une grève jugée par les amoureux du club comme étant légitime, car les joueurs ont trop attendu, sans recevoir quoi que ce soit en retour.

En tout cas, tout le monde à El Kseur incombe la responsabilité aux autorités à divers niveaux mais aussi à ceux qui devaient accompagner le sport et la jeunesse. «Les autorités locales doivent intervenir pour aider le club, qui est en train d’effectuer un bon parcours en Régionale 1, où il est invincible après 4 journées, dont deux victoires et deux nuls. Une 3e place méritée. Et bien qu’il soit le meilleur des clubs de Béjaïa évoluant dans ce palier, on ne comprend pas pourquoi les autorités locales ne font rien pour l’aider à aller de l’avant», s’interrogent les ultras du club.

Une chose est sûre, cette grève peut faire mal à l’équipe. Il est donc urgent de réagir pour aider l’OS El Kseur et lui apporter des subventions afin de le sortir de cette crise financière aiguë. En attendant, le staff technique a programmé la séance d’hier à 15h. On saura alors si les joueurs ont repris ou pas. D’autant plus que le match de la 5e journée face à la JSM Chéraga est programmé pour aujourd’hui à partir de 15h, au stade Braham Zaidi.

