Reprise des travaux au stade communal

Enfin, une bonne nouvelle pour les jeunes de la commune de Boudjima, qui attendent depuis plus d’une année l’ouverture du stade communal. En effet, l’entreprise chargée des travaux a repris la pose de la chape de bitume de ce terrain, situé au chef-lieu. Ainsi, les jeunes, qui viennent sur place chaque matin, observent avec satisfaction le retour en force des engins et l’ambiance de travail, qui annonce une proche remise en service. Il est à rappeler que les travaux se sont arrêtés suite à un différend entre l’APC et quelques associations, qui n’avaient pas les mêmes objectifs ni les mêmes méthodes de travail. Alors que la mairie espérait une reprise de la compétition pour les équipes de football d’abord, les autres préféraient voir le terrain doté d’une piste digne de ce nom pour les athlètes de toutes les disciplines. En fait, le stade communal de Boudjima revêt une grande importance. C’est sur ce terrain que les clubs de football locaux accueillent leurs adversaires dans les différentes compétitions. De ce fait, son homologation est indispensable à maints égards. D’abord, c’est une façon de faire renaître la compétition au niveau communal d’une manière officielle.

Ensuite, un stade communal homologué permettra aux clubs locaux de prendre leur élan. Aussi, le fait qu’il soit situé au chef-lieu lui confère un statut privilégié, vu qu’il est proche des villages de la commune. Il faut savoir également que la commune de Boudjima n’avait malheureusement pas de club qui accueille les jeunes talents, et ce depuis la disparition de l’équipe communale. Et il a fallu attendre la naissance d’un club à Afir pour revoir enfin le football renaître de ses cendres. Par ailleurs, malgré les difficultés et l’absence d’aide, les dirigeants ont pu offrir une chance aux jeunes de la commune d’étaler leur talent. Dans ce sens, des compétitions étaient organisées régulièrement à travers les villages, en l’absence de stade digne de ce nom. Face à cette situation, les jeunes ont recouru à d’autres terrains à Tarihant et Yafadjen, réaménagés grâce à leurs propres moyens. Maintenant que les travaux du stade communal ont repris, les clubs créés par les jeunes vont enfin avoir un terrain homologué pour pratiquer leur sport favori.

Akli N.