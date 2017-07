Projet d’un film sur l'histoire de l’ex-Rocher-Noir

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Une convention a été récemment signée entre le réalisateur Abdelbaki Sellai et les services de la wilaya, pour la réalisation d'un film documentaire sur l’ex-Rocher-Noir. Sous le titre, envisagé, «Boumerdès, abri de la liberté», cette production cinématographique racontera les circonstances de l'installation du GPRA au niveau de cette ville côtière, entre le 19 mars et le 5 juillet 1962. Il s'agissait, chose très importante, d'un Gouvernement provisoire de 12 membres, neuf Algériens et trois Européens. Présidée par le notaire Abderrahmane Fares, cette instance exécutive provisoire donnait, alors, à Rocher-Noir le statut de capitale politique, avant le référendum pour l’indépendance du pays. Il est à noter que le bâtiment de l'ex-INH de l'université locale M' hammed Bougara a été classé, il y a quelques mois, monument historique national. Ce film, qui suscitera sûrement de chauds débats concernant certains faits historiques ou politiques, rehaussera sans doute le prestige de cette ville distante d'une quarantaine de kms d'Alger.

Salim Haddou.