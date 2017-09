La pièce Atemâa boudée par le public

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

La pièce de théâtre « Atemaâ », autrement dit l’envieux du metteur en scène Saïd Kouba – Etoile Filante de Draâ Ben Khedda - n’a pas drainé le public auquel elle était destinée : les enfants, dans l’après-midi du samedi 23 septembre 2017. La chaleur, le lendemain de la fête et la préparation d’une nouvelle semaine d’un travail scolaire en sont sans doute les causes principales de cette absence. Ils sont environ une cinquantaine d’enfants accompagnés de leurs parents. La scène est décorée d’arbres et de fleurs qui attirent les regards et même les photographes : un semblant de coin d’une forêt enchantée où il fait bon vivre. L’histoire est banale mais pleine de conseils et les messages sont vite saisis par cette assistance de bambins qui encouragent et soutiennent le côté du droit chemin et des conseils des grandes personnes. Ils applaudissent quand cela réussit et crient leur mécontentement quand cela va à l'encontre de la logique et de leurs désirs. " Le chacal (rôle joué par Ahmed Belkacem) est gourmand de nature. Il a tout mangé dans cette forêt et, aujourd’hui, il veut changer d’air et de plats. Il demande au jeune chacal (rôle tenu par le metteur en scène lui-même) à avoir un chameau, ce qui est difficile pour les autres animaux et pour certains , c’est un soulagement : ils seront épargnés pour un temps tels le lapin ( Diya Ghamouri) qui saute de joie avec la gazelle ( rôle attribué à Bélarbia Diya). Les animaux de la forêt se sont réjouis de l’astuce du jeune chacal qui propose un chameau à son aîné. Une idée qui vire au cauchemar quand le chacal a été conseillé par le plus petit, vers la maison de Nna Aldjia que les spectateurs n’ont pas vu sur scène « elle est représentée par son coq qui n’arrêtait pas de crier. Quand le chacal s’est retrouvé à l’intérieur de la maison, qui ignorait la présence du chien (rôle attribué à Seghir Kamel) . Il est vite repéré. Dans la salle, c’est le silence total. Les enfants étaient suspendus à la réaction du chien qui finit par sauter sur le chacal. Les bambins sautaient de joie et criaient à tue-tête. Message reçu 5/5 ! « La musique est assurée par un autre jeune artiste de Draâ Ben Khedda, Farid Mazouni et les chansons accompagnant tantôt les dialogues, tantôt pour distraire les enfants, sont chantées par Dyhia. « La pièce théâtrale a demandé environ six (6) mois de travail. Elle sera jouée aux Issers (wilaya de Boumerdès et probablement à l’ONCI » les dates ne sont pas encore fixées. Les déplacements se font en fonction des moyens de l’association.

M. A. T.