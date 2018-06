Les Guignols c’est fini !

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

C’est la fin d’une époque. Après près de 30 ans d’existence, Canal + a décidé d’arrêter définitivement l’émission culte des Guignols. C’est l’une des émissions phares de la chaîne depuis son lancement en 1988. PPDA et les autres marionnettes ne reviendront pas à la rentrée, a indiqué la direction de Canal + vendredi. Si l’annonce de son arrêt définitif est difficile à accepter pour les puristes, elle ne surprend personne. Changement d’équipe, passage temporaire en crypté, ton plus politiquement correct… L’émission était en chute libre côté audiences depuis 2015. Son changement radical de formule aurait vidé le programme culte de sa substance. «On s’en doutait, il y avait des bruits, des démissions», a indiqué Yves Lecoq, l’un des imitateurs historiques de l’émission, à l’AFP. «J’ai des rendez-vous la semaine prochaine pour des enregistrements des Guignols. J’attends que l’on me dise ce qui va se passer», a-t-il ajouté, précisant qu’il n’avait pas été informé par la chaîne. «A tchao bonsoir !»