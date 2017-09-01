Par DDK | Il ya 46 minutes | 51 lecture(s)
Tizi Uzzu
Ɣelqen yinelmaden 3 n yiɣerbazen
Inelmaden n tesnawit « fréres Ait Betta » n tɣiwant Timizart yetabaɛen ɣer ladayra n Ouaguenoune i d-yezgan deg umkan iwumi qqaren Ahriq Ouattar, ḥebsen ɣef leqraya seg tazwara n ddurt yezrin. Uɣalen qqaren : « Ma ulac lkiran uṣiweḍ, ulac tuɣalin ɣer tneɣriyin ». Isnawiyen-agi, ugin ad uɣalen ɣer tzeɣwa-nsen n tɣuri, i wakken ad kemmlen aseddu n temsirin. Imi ḥebsen ɣef leqraya, ma d tamentilt akk n wannect-a d ulɣu-nni i d-yefka Usqamu Aɣerfan Aɣiwan (APC) n Timizart ideg yekkes akk lkiran yettawin ɣer tesnawit. Inelmaden-agi d yimawlan-nsen, ssuturen tuɣalin n lkiran-agi n uṣiweḍ ɣer tesnawit-a, imi i d- ttafen iman-nsen gar sin wuguren. “Aɣbel amezwaru d lexlaṣ i nettxeliṣ yal ass gar 100 ar 120 DA i wass. Ma d aɣbel wis sin d win n wawwaḍ s aɣerbaz ɣef 08h n ssbaḥ. Imi acḥal n tikkal ur newwiḍ ara deg lawan ɣer tesnawit”, akka i d aɣ-yenna yiwen n unelmad n tesnawit-agi. Am akken daɣen nesteqsa yiwen n unelmad, yeqqar deg uswir wis kraḍ 3 yenna-d: “Skud mazal ur d-uɣalent ara lkiran n uṣiweḍ ɣer lxedma, ur nettuɣal ara ɣer tneɣriyin-nneɣ”. D ayen yeğğan isnawiyen-agi d yimawlan-nsen ad d-gren tiɣri, yerna ad ssuturen deg wid teԑna temsalt gar-asen imḍebberen n tɣiwant n Timizart, i wakken ad d-afen tifrat i wugur-a n uṣiweḍ. … Yeɣleq ula d aɣerbaz alemmas Aomar Metrek Tiddukkla n yimawlan n yinelmaden n uɣerbaz alemmas Metrek n Tizi Rached, teɣleq ddurt yezrin aɣerbaz-agi ideg qqaren warraw-nsen. Ɣef leḥsab-nsen, inelmaden yeqqaren deg-s ha-ten-in deg yir liḥala, qqaren deg tegnatin i iweɛren aṭas. Imi aɣerbaz-agi, 4 n yiseggasen-agi tura ur yesɛi anemhal unṣib, azal n 10 n yinemhalen i iɛeddan ɣef uqqeruy n uɣerbaz-agi seg useggas n 2013 ar unekcum aɣurbiz n useggas-agi. Am wakken i cetkayen ɣef liḥala n usečči n yinelmaden yeqqaren deg-s, imi tanawalt taɣurbizt yellan deg-s ur tessawaḍ ara ad tsečč inelmaden-agi. D ayen i yessawḍen tiddukkla n yimawlan n yinelmaden n uɣerbaz-agi Metrek Aomar, ad gren tiɣri i wid teɛna temsalt, ideg i d-tsebgen asḥissef ɣef yir liḥala n uɣerbaz-agi alemmas. Ssuturen yiεeggalen n tiddukkla-agi deg tuttra-a i d asen-gan, tifrat n waṭas n wuguren d lexṣaṣat i yellan deg-s, imi yenṭer mačči d izli. I lmend n wannecta, yenna-aɣ-d yiwen ubabat: “Aɣerbaz-a, ur yesεi ara anemhal, imi yal aseggas ad d-awin yiwen neɣ sin n yinemhalen. Tin ɣur-s, lexṣaṣ n yiεessasen d imallalen n usegmi, yella ula d lexṣaṣ n yiεessasen”. Ikemmel yenna-d: “Am wakken daɣen i neṭṭalab deg tenmehla n usegmi n lwilaya n Tizi Uzzu, i wakken ad aɣ-d-aznen anemhal unṣib i iwulmen i uɣerbaz-agi, yerna ad yexdem lxedma-s akken ilaq lḥal, yerna d win ara idumen. Ur nebɣi ara arraw-nneɣ ad setten lqut asemmaḍ deg berra, imi tanawalt yettwaxdamen i lmend n warrac tella”.
A. A