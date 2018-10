Yuɣal-d usaru-nni n ugzam n yiberdan

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

Yettwagzem ubrid aɣelnaw wis 9 i yellan gar twilayt n Bgayet d Sṭif deg tdayra n Xeṛṛata, ussan n 25 d 26 di cutembeṛ yezrin. Ayagi yessezεef nezzeh ama d imezdaɣ, ama d inehharen i yettεeddin syin-a seg yal tawilayt n Tmurt. Ɣef tmentilin n ugzam-agi, wwḍen-aɣ-d yisallen sɣur teɣbalut-nneɣ d akken, ass n aram iεeddan, imezdaɣ n Draε Lqayed qeflen abrid deg ufalu n Xeṛṛata, acku ssuturen izerfan-nsen ɣef yiṣenfaṛen i yellan ffɣen-d i tɣiwant-nsen deg useggas n 2018. Ineggura-a, ur d-iban wazuḥ deg-sen, am uṣenfar n ubrid n Teqliεt d win yellan gar tɣiwant d Sidi Bujri. At taddart, εewwlen ad ssiwḍen tasutert i wid teεna temsalt, gar-asen lwali n Bgayet. Seg tama tayeḍ, di temnaḍt n Merwaḥa, d inelmaden n taddart-a i igezmen abrid, imi ur sεin ara ttawil n tumnayt(transport) ara ten-yawin ɣer uɣerbaz. Aṭas n yiεewwiqen i d-tesnulfa taluft-a, nṭerren yimsebriden seg tikli ɣef uḍar, ladɣa imuḍan, tilawin s tadist d yimɣaren. Ula d ttawil amek ara ssiwden wid ihelken seg teklinit n Wemrij ɣer sbiṭar ameqqran n Xeṛṛaṭa ulac-it. Ma yella d imsibriden irkeb-iten ccḥen ayendin imi ttwalin tifrat n yiɣeblan-a ur telli deg waya. Ɣef usentel-a yenna-d yiwen: « Timetti-nneɣ tehlek s tidet, mačči d agzam n ubrid i d tifrat. Aɣerman yekkat deg gma-s, lecɣal d uxeddim-nneɣ qqimen, ulac win yenḍeṛṛen am nekni ». Ɣer taggara, ilaq ad walin tifrat i uɣilif-a acku, akka tura, akken i d-yeqqar yinzi, ‘’Wa meεḍur wa d lḥeq-is’’.

K. K.