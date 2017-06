Le wali met en demeure l’entreprise réalisatrice

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

La wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, qui a inspecté avant-hier le chantier de l’échangeur des Quatre chemins, s’est fortement indigné au constat du retard flagrant que connaît ce projet.

Un projet structurant d’une importance capitale pour le désengorgement de l’entrée principale de la ville de Béjaïa. Ainsi, le premier chef de l’exécutif n’a pas caché son mécontentement et l’a fait savoir en procédant à la mise en demeure de l’entreprise réalisatrice du projet. «Le retard qu’enregistre ce projet a suscité l'indignation du wali. Il a, sur-le-champ, adressé une mise en demeure au responsable de ENGOA, l'entreprise chargée de la réalisation des travaux», a confirmé la cellule de communication de la wilaya. Par ailleurs, le wali de Béjaïa a averti le directeur des travaux publics (DTP), ainsi que le chef de daïra de Béjaïa, en leur signalant «qu’aucun retard ne sera toléré à l’avenir». «Le responsable de l’entreprise se doit de faire l’effort nécessaire, en renforçant le chantier par plus de moyens humains et matériels, et en modifiant le mécanisme de gestion», a insisté le premier responsable de la wilaya. En outre, et pour rattraper le retard accusé, le wali Hattab a instruit le DTP et le chef daïra de Béjaïa de multiplier les inspections au niveau dudit chantier. Il leur a donné, dans ce sillage, l’ordre de programmer rapidement une séance de travail avec le PDG de l’entreprise ENGOA, pour étudier les possibilités de rattraper le retard. Le premier magistrat de la wilaya a, particulièrement, exigé des responsables de cette entreprise d’établir un planning d’interventions «afin d’avoir une vision claire du projet et rattraper le retard». Lancé il y a plus de trois ans pour une enveloppe financière estimée à quatre milliards de dinars, ce projet, une fois réalisé, devrait désenclaver le chef-lieu de la wilaya.

Boualem S.