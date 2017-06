«Son ouverture améliorera les conditions de transit des voyageurs»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 5 lecture(s)

Interrogé hier par La Dépêche de Kabylie, M. Djelloul Achour, P-DG du Port de Béjaïa a consenti à revenir en détail sur le développement des activités commerciales ainsi que l’avancement des travaux de la nouvelle infrastructure au sein de l’entreprise portuaire.

La nouvelle gare maritime (voir papier ci-contre), selon notre interlocuteur, sera dotée de toutes les commodités pour accueillir les passagers et leurs véhicules dans les meilleures conditions. «L’ouverture partielle de la nouvelle gare maritime est prévue pour le 18 juin. Cette inauguration partielle coïncidera avec le lancement effective de la saison estivale avec la fin du Ramadhan», confie M. Djelloul. Concernant le taux d’avancement du projet, le PDG dira que : «Les travaux de sa réalisation (ndlr : la nouvelle gare maritime) enregistrent un taux d’avancement de 87 %. Celle-ci sera dotée de toutes les commodités pour accueillir dans de bonnes conditions, les passagers et leurs véhicules. L’entreprise Portuaire de Béjaïa a fourni des efforts considérables, en mettant en place un dispositif adéquat, pour une meilleure prise en charge du traitement des passagers au niveau de la nouvelle gare maritime. Pour l’Entreprise Portuaire, l’ouverture d’une partie de la nouvelle Gare Maritime permettra d’accueillir dans les meilleures conditions de qualité les passagers, et mettra avec ses partenaires (Police/Douane), tous les moyens logistiques pour la réussite de cette saison estivale 2017» conclut-t-il. La nouvelle de l’ouverture le 18 juin de la nouvelle gare maritime fera réjouir inéluctablement les voyageurs et les habitants de la région.

T. M.