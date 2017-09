Ouverture de plusieurs nouveaux établissements

Par DDK | Il ya 58 minutes | 108 lecture(s)

Plus de 187 700 élèves, tous paliers confondus, reprendront, ce matin, le chemin de l’école à travers le territoire de la wilaya de Béjaïa, selon les chiffres fournis par la direction de l’éducation. Ainsi, pour le palier de l’enseignement du primaire, le nombre d’élèves attendus est de 106 289, dont 17 327 dans le préscolaire. Pour ce qui est de l’enseignement moyen, le nombre d’élèves inscrits au sein des différents CEM de la wilaya s’élève à 59 683. Quant à l’enseignement secondaire, le nombre de lycéens attendus est de 31 729. L’encadrement pédagogique, quant à lui, sera assuré, souligne-t-on, par un total de 13 283 enseignants, dont 895 de tamazight. Les enseignements au primaire seront dispensés par 5 384 instituteurs, dont 367 enseignants de tamazight, ce qui donne un taux de couverture de l’enseignement de tamazight à 99,74 %, d’après le calcul de la direction de l’éducation. Concernant l’enseignement moyen, le nombre d’enseignants s’élève à 4 817, dont 385 pour l’enseignement de tamazight, pour donner un taux de couverture de cette matière de 84%. Pour ce qui est du lycée, le nombre d’enseignants affectés dans les établissements du secondaire est de 3 084, dont 143 enseignants de tamazight, ce qui assure un taux de 52 % concernant la dispense des cours de cette langue. Pour les infrastructures, la direction de l’éducation indique: «Dans les premiers jours de la rentrée, deux nouvelles écoles primaires seront ouvertes aux élèves: l’une dans la commune de Béjaïa et l’autre dans celle d’Amizour. Aussi, il y aura la réception d’un CEM à Tiniri, dans la daïra d’Akfadou, et un lycée dans la commune de Toudja, daïra d’El-Kseur». Et d’ajouter, en ce qui concerne les infrastructures parascolaires, la wilaya compte déjà 20 unités de soins (UDS), 32 salles de sports et 23 aires de jeux.

B. Mouhoub