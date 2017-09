Limani insiste sur la rationalisation des dépenses

Par DDK | Il ya 22 minutes | 61 lecture(s)

Plusieurs projets de développement ont été inspectés, jeudi dernier, à l’occasion de la visite du wali de Bouira, M. Mustapha Limani, dans les communes de Souk El-Khemis et El-Mokrani.

Les deux municipalités sont situées au Nord-ouest de la wilaya de Bouira. Au niveau de la commune d’El-Mokrani, le premier projet qui a été supervisé par le wali était celui de l’aménagement du chef-lieu communal. Réparti en deux lots, ce projet inscrit dans le cadre des programmes communaux de développement PCD 2016 et 2017, a nécessité une enveloppe de plus de 17 millions de DA. Il comporte notamment le revêtement du boulevard central, avec l’aménagement des trottoirs, des réseaux d’éclairage public et d’évacuation des eaux pluviales ainsi qu’un jardin situé à l’entrée du chef-lieu municipal. Selon les explications du maître de l’ouvrage, ce projet a été presque achevé et les délais de 18 mois de réalisation ont été respectés, de quoi donner au chef-lieu d’El-Mokrani une image accueillante et propre. La réalisation d’un terrain de sport, à l’entrée nord de cette commune, a été le second projet inspecté par le wali. Selon l’exposé du maître du projet, il s’agit d’une opération d’aménagement d’un terrain multisports et qui sera doté des équipements sportifs nécessaires, d’une pelouse en gazon synthétique et d’un réseau d’éclairage. Ce projet important et tant attendu par les jeunes de cette localité, a été inscrit par la mairie dans le programme du PCD 2017, avec un budget de près de 5 millions de DA. Il sera réceptionné dans un délai de deux mois. Après avoir reçu ces explications, le wali a insisté auprès des responsables locaux à l’ouverture de la future structure aux jeunes et l’implication des associations locales dans sa gestion et surtout son entretien. Toujours dans le cadre des opérations inscrites dans le programme PCD 2017, le wali a été informé du projet de réaménagement du quartier Chabi Rabah, sis au chef-lieu communal. Le projet, actuellement en cours, a nécessité un budget de 18 millions de DA et sera réceptionné le mois de novembre prochain. Le projet de raccordement de cette commune au réseau du gaz naturel a été aussi exposé au wali. Selon le directeur de l’énergie de la wilaya, ce projet qui bénéficiera également à la commune voisine de Souk El-Khemis, enregistre actuellement un taux d’avancement de près de 75% pour le volet du transport et 100% pour celui de la distribution. Le coût global du projet est de l’ordre de 630 millions de DA. Le même intervenant fera part, cependant, d’un retard dans la réalisation qui dépasse les 12 mois. Selon-lui, les travaux de réalisation se sont arrêtés pendant plusieurs mois au début de l’année, en raison du non-paiement de tranches financières à l’entreprise Pakistanaise en charge du projet. Ce n’est qu’au mois de juillet dernier que les travaux ont été repris, après le paiement de plusieurs tranches financières effectuées par la wilaya au profit de cette entreprise. Toujours selon le directeur de l’énergie, les délais ont été prolongés de six mois et le projet en question sera mis en service à la fin du mois de novembre prochain. M. Limani a insisté, pour sa part, sur le respect des délais et la livraison du projet avant le début de la saison hivernale : «Nous comprenons le problème auquel était confronté l’entreprise, mais puisque ce problème a été réglé, nous espérons que cette entreprise respectera ses engagements vis-à-vis des autorités mais aussi vis-à-vis des citoyens de ces deux communes, qui souffrent en raison du manque du gaz, particulièrement durant l’hiver», a-t-il expliqué.

Le respect des délais de réalisation, l’autre préalable

Au niveau du siège de la mairie, le wali de Bouira a reçu différentes explications concernant les indicateurs de développement au niveau de cette région, la carte routière de la commune, le schéma directeur de l’alimentation en eau potable et enfin un point de situation sur la rentrée scolaire 2017/2018. À ce propos, le maire d’El-Mokrani saisira le wali sur deux problèmes qui touchent cette commune. Il s’agit du non raccordement des cinq villages de la commune à l’eau potable et aussi le manque de travailleurs au niveau des établissements scolaires, particulièrement au niveau des écoles primaires. M. Limani a exhorté le directeur des ressources en eau (DRE), présent lors de cette visite, à étudier les possibilités de raccordement de ces cinq villages à l’eau potable, et le directeur de l’éducation à renforcer les effectifs des travailleurs au niveau des établissements scolaires et faire recours, s’il le faut, aux contractuels de la direction de l’action sociale (DAS). Le dernier projet visité lors de cette tournée était celui de la réalisation de 30 logements sociaux, dont le taux d’avancement est de 20%. Inscrit dans le cadre du programme de wilaya de l’année dernière, ce projet avec un budget de 90 millions de DA, sera réceptionné dans un délai de 18 mois, selon l’entreprise réalisatrice. À noter, par ailleurs, que le wali a marqué une halte au niveau de la statue du chef historique de la résistance populaire contre la France, Cheikh El Mokrani, tué lors d’une bataille contre des soldats français en 1871, sur les hauteurs de cette commune qui porte actuellement son nom.

À la découverte de Souk El-Khemis

Poursuivant sa tournée, le premier magistrat de la wilaya s’est rendu par la suite à la commune voisine de Souk El-Khemis, où il a supervisé, en premier lieu, le projet de réalisation d’un terrain de sport. Le budget alloué à ce projet, inscrit dans le cadre du PCD 2017, est de l’ordre de 4,2 milliards de DA, selon le président de l’APC. Une somme qui ne plaira visiblement pas au wali de Bouira et qui affirmera que cette somme est exagérée : «Plus de 4 milliards pour la réalisation d’un simple terrain de sport qui ne sera même pas doté d’une pelouse synthétique, c’est tout simplement trop. Je vois sur la fiche technique que ce sont les indemnisations des propriétaires ainsi que le mur de soutien de plus de onze mètres qui ont gonflé le coût de l’opération. Je me demande, d’ailleurs, pourquoi vous n’avez pas choisi un autre terrain moins accidenté ?» s’est-il interrogé, avant d’inciter les responsables locaux à une meilleure rationalisation des dépenses publiques : «La situation économique du pays ne nous permet pas ce genre de dépassement. Il faut rationaliser vos dépenses et les orienter pour les priorités.» M. Limani effectuera une halte au niveau du chantier des 50 logements sociaux, inscrits dans le cadre du programme de wilaya de 2016 et dont le budget alloué avoisine les 262 millions de DA. Le taux d’avancement des travaux n’est que de l’ordre de 45%. Le représentant de l’entreprise justifiera ce retard par le retard dans le paiement des tranches financières et la flambée des prix des matériaux de construction. Des explications réfutées par M. Limani qui insistera auprès de cette entreprise de redoubler d’efforts et de moyens pour la livraison de ces logements : «Vous n’avez aucune excuse. Vous avez signé un contrat avec nous et vous devez le respecter. Les paiements ont été tous effectués et les prix des matériaux de construction nous ne concerne pas», a-t-il expliqué, avant d’exhorter le renforcement des ouvriers au niveau du chantier : «Le nombre d’ouvriers au niveau de votre chantier est insuffisant. Commencez par recruter plus d’ouvriers ensuite par approvisionnez votre chantier de matériaux suffisants. Je reviendrais au mois de novembre prochain et j’espère trouver ces logements prêts». Au niveau du siège de la mairie, le wali recevra des indications relatives aux projets de développement au niveau de cette commune, de la situation du réseau routier, de l’alimentation en eau potable et un point de situation sur la rentrée scolaire au niveau de cette commune. Concernant ce dernier, le wali a été saisi par le maire et des parents d’élèves à propos de la situation dégradée dont se trouve le CEM Lamri Boudjemaâ. M. Limani a, d’ailleurs, improvisé une visite à l’intérieur de cet établissement, réalisé en 1985 en béton préfabriqué. Après avoir constaté l’état de dégradation de cette structure qui menace désormais la santé de ses élèves, le wali a promis aux parents d’élèves de dépêcher une commission technique de la wilaya pour établir un rapport sur cette situation et l’adresser au ministère de l’Éducation nationale en vue de sa démolition et la réalisation d’un nouvel établissement à sa place : «Nous allons saisir dans les plus brefs les services du ministère de l’Éducation pour la démolition de cet établissement et la réalisation d’un autre en bonne et due forme. Entre temps, l’APC va veiller sur son entretien et devra intervenir régulièrement pour éliminer les risques sur nos enfants», a-t-il tenu à rassurer. Le cortège officiel marquera une halte au niveau de l’unité secondaire de la Protection civile, inaugurée le 5 juillet dernier. Cette nouvelle unité, déjà opérationnelle, dispose d’une trentaine d’éléments sapeurs-pompiers et de trois camions d’intervention. Elle a comme principale mission d’intervenir en cas de catastrophe urbaine ou naturelle et de protéger le massif forestier de cette région. Le projet de réalisation d’un réservoir d’eau de 2 000 m3 était la dernière étape inscrite dans le programme de cette sortie. Ce dernier a été inscrit dans le cadre des grandes opérations de transfert d’eau via le barrage Koudiat Acerdoun et vise à renforcer les capacités d’alimentation en eau de cette commune. Selon le DRE, le taux d’avancement est estimé à plus de 70% et le réservoir sera réceptionné dans un délai de 45 jours.

Oussama Khitouche