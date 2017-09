Nacer Cherif Hocine élu premier secrétaire fédéral de Bouira

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

A l’issue d’une élection qui a duré près de cinq heures, les militants congressistes du FFS ont procédé au renouvèlement des instances locales du plus vieux parti d’opposition. Ainsi et après l’élection des 28 membres du conseil fédéral, les militants sont passés à l’élection du premier secrétaire fédéral de Bouira. Ils étaient appelés à choisir entre quatre candidats qui se sont présentés avec leurs programmes respectifs pour ce poste. Selon nos informations, la concurrence était très rude et les scores très serrés, il aura fallu un deuxième tour d’élection pour départager les deux candidats Nacer Cherif Hocine et Lîafa Mejkan. Finalement, c’est Nacer Cherif Hocine, le président de la section de M’Chedallah, qui a été élu avec 38 voix contre 28 voix pour Lîafa Mejkan. à noter enfin, que l’élection s’est déroulée dans de bonnes conditions et le premier secrétaire national du FFS, M. Mohammed Hadj Djilani, et le membre de l’instance présidentielle, M. Ali Laaskri, ont validé cette élection.

O. K.