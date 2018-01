ça se bouscule à la Maison de la culture

Par DDK | Il ya 8 heures 41 minutes | 425 lecture(s)

Les festivités de Yennayer (2968), commémorant la victoire du roi amazigh Chachnaq sur le pharaon d’Egypte Ramsès II en l’an 950 avant JC, drainent d’ores et déjà un monde fou à la Maison de la culture Taos Amrouche d’Aamriou à Béjaïa, qui s’est d’ailleurs révélée trop exiguë pour contenir tous les exposants et tous les visiteurs. Son directeur, M. Lakhdar Araoun, a expliqué qu’il a dû, «à contre cœur, refuser une bonne centaine d’exposants particuliers qui voulaient participer à la fête par une exposition-vente de leurs produits artisanaux». Le directeur souligne qu’il a voulu «privilégier la collaboration avec les associations culturelles de la région comme «El-Bahdja», «Gouraya», de Béjaïa, et l’association culturelle «Afniq» de Tazmalt. Cette dernière active dans le cadre de la 2ème édition de sa Caravane culturelle et fête Yennayer en faisant escale à Béjaïa, puisque après le 12 janvier elle envisage de continuer son périple vers Ain-El-Hammam et Ath Melikech. Elle a invité plus de 150 personnes venues de 23 wilayas du pays et de 4 pays voisins, à savoir la Tunisie, le Maroc, la Libye et l’Egypte. L’association Afniq et ses invités occupent des stands qui proposent notamment des produits de l’artisanat, comme le tapis, les habits traditionnels, les bijoux, la poterie, le métier à tisser et de la peinture, mais aussi des produits de l’agriculture comme les figues et le miel. Concernant l’association «El-Bahdja», elle s’est installée dans la galerie d’arts attenante à la Maison de la culture. Sur les stands de ses exposants, les visiteurs découvrent toute une panoplie d’outils agraires aujourd’hui disparus, comme le soc de labours, les bats des bêtes de somme, la pèle en bois qui servait à séparer le foin des grains de blé... Les visiteurs pourront aussi admirer les portraits d’artistes kabyles anciens, des produits de la maroquinerie, des robes kabyles et déguster des mets traditionnels. S’agissant de l’association «Gouraya», sa participation est notamment axée sur la gastronomie. Elle présente sur ses stands presque tous les mets kabyles anciens, une bonne dizaine à base de semoule et de sauce. Pour ce qui est de l’animation culturelle, le public retiendra entre autres un grand spectacle musical animé par le groupe «Inasslyen», dont le style correspond bien à l’esprit de l’évènement.

B Mouhoub.