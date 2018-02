Les maires exposent leurs préoccupations

Par DDK | Il ya 8 heures | 558 lecture(s)

La dernière réunion du Conseil de wilaya dédié au développement des communes de la wilaya de Bouira s’est tenue, mercredi dernier, au niveau de l’auditorium du lycée Oumari Ahmed de la commune d’Aïn-Bessem.

Cette réunion, présidée par le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a regroupé l’ensemble des directeurs de l’exécutif de la wilaya, ainsi que les maires, les élus et les responsables des trois daïras d’Aïn Bessem, Bir Ghbalou et Souk El-Khemis, qui comptent huit communes. Comme à l’accoutumée, cette réunion a été lancée par les interventions des chefs des trois daïras, qui ont exposé des données générales de leurs circonscriptions. S’en est suivies les interventions des maires de chaque commune, qui ont exposé leurs propositions pour les programmes de développement PCD 2018, et ensuite des représentations d’associations locales, qui ont aussi exposé certaines préoccupations. M. Limani a insisté, lors de son intervention, sur la participation directe des citoyens, représentés par des associations, lors de ces rencontres comme un signe fort de démocratie participative. Le wali plaidera également pour une organisation des opérations demandées par les maires, selon les priorités : «Les opérations urgentes doivent être présentées en premier lieu pour être réalisées. Nous avons les moyens de poursuivre nos politiques de développement mais avec une répartition équilibrée sur les projets et sur les localités aussi», a-t-il déclaré.

Souk El-Khemis: Plaidoirie pour la généralisation des raccordements à l’eau et au gaz

La cheffe de la daïra de Souk El-Khemis, à une cinquantaine de kilomètres au Nord-ouest de Bouira, a été la première à prendre la parole, en présentant un exposé général sur cette daïra issue du découpage administratif de 1984 et qui compte deux communes, à savoir Souk El-Khemis et El-Mokrani. Selon l’intervenante, cette daïra à caractère rural et montagneux compte plus de 18 000 habitants. Elle a aussi expliqué que les deux communes ont accusé un retard important en matière de développement durant les années 90, en raison de la dégradation du climat sécuritaire. Un retard en partie rattrapé, selon-elle, notamment avec la relance récente des programmes de développement. C’est ainsi qu’elle citera les projets de réalisation de deux nouvelles antennes communales au niveau de Souk El-Khemis, de 580 logements sous différentes formules, de trois salles de soins, de 100 locaux commerciaux ainsi que d’un nouveau siège pour l’APC d’El-Mokrani. L’intervenante citera, aussi, la création de 681 petites entreprises grâces aux diapositifs d’aide à l’emploi (ANSEJ, ANGEM et CNAC), ainsi que différentes opérations de désenclavement et de raccordement au gaz naturel et à l’eau potable. Pour sa part, le maire de Souk El-Khemis a expliqué que son APC a adopté 14 propositions de projets pour le PCD 2018. Il citera, cependant, trois opérations prioritaires, selon-lui. Il s’agit en premier de la réalisation d’un réseau AEP pour les villages de Hadnan et Mouaziz, ensuite du projet de rénovation du réseau d’assainissement des eaux usées du chef-lieu communal et, enfin, d’une opération de réalisation d’un chemin communal qui reliera cette commune directement au CW225, sur une distance de 600 mètres. Lors de leurs interventions, des représentants d’associations de la commune ont émis les vœux du renforcement des effectifs médicaux au niveau des salles de soins de cette commune, de l’extension du bureau de poste et de la réalisation d’un nouveau CEM. Pour sa part, le maire d’El-Mokrani, qui dira que six projets ont été proposés pour le PCD 2018, a assuré que trois projets sont classés en priorité. Il s’agit de celui de raccordement de trois villages à l’eau potable, le projet de réalisation d’un stade matico au chef-lieu et enfin celui de la réhabilitation de la zaouia de Sidi-Salem, vandalisée par des terroristes en 1995 et abandonnée depuis. Le maire d’El-Mokrani plaidera également pour l’accélération du projet de raccordement du chef-lieu communal au gaz naturel. En réponse à ces préoccupations, le wali a affirmé que ces demandes seront étudiées et satisfaites selon les priorités. Il affirmera, également, que les projets de raccordement à l’eau potable et à l’assainissement devront être classés en priorité. Concernant la revendication de réalisation d’un nouveau CEM, le wali a assuré qu’une demande a été déjà formulée au ministère de l’Éducation. Le premier magistrat de la wilaya accordera, dans cette optique, 2 milliards de centimes à la mairie d’El-Mokrani pour compléter le projet de raccordement à l’eau potable, en plus d’un quotta de 50 aides à l’habitat rurale. Le même quotta a été attribué à la commune de Souk El-Khemis. M. Limani insistera auprès des responsables de cette daïra pour débloquer le projet des 20 logements sociaux, non-lancé depuis 2016 au niveau d’El-Mokrani.

Bir-Ghbalou: Pour la création de zones locales d’activités

Les projets proposés pour les communes de la daïra de Bir Ghbalou étaient, par la suite, passés en revu par le wali qui cédera, en premier lieu, la parole au jeune chef de daïra afin d’exposer les principaux indicateurs de cette circonscription de l’extrême Ouest de la wilaya de Bouira. Ce dernier expliquera que la daïra compte plus de 26 000 habitants répartis sur trois communes, à savoir Bir Ghbalou, Raouraoua et El Khabouzia. Cette daïra frontalière avec la wilaya de Médéa, constitue un carrefour entre les RN 8 et 18. Elle a bénéficié depuis 1984 de plusieurs projets de développement qui ont résulté à un taux de raccordement de plus de 64 % au gaz, de 89 % à l’eau potable et de 90 % à l’électricité. Le réseau routier est aménagé à hauteur de 96 %, et la daïra dispose d’une polyclinique, de 5 salles de soins, de 19 écoles primaires, de 4 CEM et de deux lycées. Le nombre de logements actuellement en cours de réalisation est de l’ordre de 370 unités. Le même responsable plaidera pour la réalisation d’une gare routière inter-wilayas et de la création de nouvelles lignes de transport. Il demandera aussi l’accélération des démarches pour l’inscription d’une mini-zone d’investissement à Bir Ghbalou avec une superficie de 50 hectares. Pour sa part, le maire de Bir Ghbalou dira que trois projets proposés pour le PCD 2018 sont classés prioritaires. Il s’agit du projet d’extension du réseau d’assainissement du chef-lieu et de ceux d’aménagements des cités Ali Kada et des 211 logements. Des représentants du mouvement associatif de Bir Ghbalou ont soulevé le problème d’absence d’une maternité au niveau de la polyclinique communale et aussi de la non-disponibilité d’hangars de stockages des produits agricoles, particulièrement le blé et la pomme de terre. Le maire d’El Khabouzia, de son côté, a plaidé pour la création d’une zone communale d’activité (ZAC), alors que celui de Raouraoua a demandé la validation de deux opérations pour l’aménagement du boulevard principal de cette commune, ainsi que pour l’aménagement de la cité Razki. L’intervenant a aussi réclamé la création d’une zone locale d’activités au niveau de sa commune. Avant de répondre à ces propositions, le wali s’exprimera au sujet du blocage enregistré au niveau de l’assemblée communale de Raouraoua, où le maire du RND, élu avec une maigre majorité de 5 sièges sur 13, n’a toujours pas pu former une alliance avec les autres élus. À ce sujet, le wali plaidera auprès des élus de cette commune à «favoriser l’intérêt de la population et à se réunir autour d’une table pour mettre un terme à cette situation.» Dans le même sillage, M. Limani répondra favorablement à la demande du maire d’El Khabouzia pour la création d’une ZAC. Il accordera aussi un quotta de 20 aides à l’habitat rurale pour la commune de Bir Ghbalou, 20 aides pour El-Khabouzia et 30 aides pour Raouraoua. Il insistera auprès des maires pour l’entame de démarches nécessaires pour la récupération des aides attribuées et dont les bénéficiaires n’ont pas encore compléter leurs logements. Ils sont près de 70 bénéficiaires défaillants au niveau de cette daïra, selon la direction du logement. Il insistera, également, auprès du directeur de l’agence foncière pour le lancement rapide du projet de 50 logements LPA, inscrit depuis 2016. M. Limani annoncera, par ailleurs, que l’opération d’attribution de 150 logements sociaux à Bir Ghbalou, et dont la liste des bénéficiaires a été affichée au mois de juin dernier, sera programmée pour le mois de mars prochain. Il insistera auprès du maire pour veiller à la finalisation des travaux d’aménagement et de raccordement aux réseaux divers.

Aïn Bessem : L’activité agricole à encourager

Le chef de la daïra d’Aïn Bessem était le dernier à prendre la parole lors de cette réunion, en détaillant la situation de cette importante daïra de l’ouest de la wilaya, qui compte trois communes, à savoir Aïn Bessem, Aïn Laloui et Aïn El- Hadjar, et pas moins de 65 000 habitants. Il affirmera qu’Aïn Bessem a atteint un taux de raccordement au gaz naturel de près de 84 %, de 80 % à l’eau potable et de 96 % à l’électricité. Il ajoutera que pas moins de 1 300 logements de type social, 160 de types LSP, 180 de type AADL et 250 aides à l’habitat rurale ont été attribués depuis 2012. Il affirmera que la daïra compte, pour le secteur de la santé, un hôpital d’une capacité de 70 lits, deux polycliniques et 13 salles de soins. Le même responsable soulignera que la principale activité économique dans la daïra demeure l’agriculture sur la plaine fertile des Aribs. Le maire d’Aïn El-Hadjar, qui prendra ensuite la parole, fera savoir que huit opérations ont été proposées par l’équipe communale pour le PCD 2018 de sa commune. Il précise que trois projets ont été classés prioritaires. Il s’agit du projet de réhabilitation de la salle de sport communale, de la réouverture de deux salles de soins fermées depuis les années 1990 et, enfin, du raccordement à l’eau potable des deux localités d’Ouled Abada et d’Ouled Rhaimia. Dans un autre sillage, le maire d’Aïn El-Hadjar demandera au wali l’inscription d’un projet pour la réalisation d’un nouveau siège pour l’APC, d’un autre pour l’extension du réseau d’AEP existant. De son côté, le maire d’Ain Laloui a déclaré que l’exécutif communal a adopté des propositions pour six projets, en prévision du PCD 2018. Trois seront placées en priorité, selon-lui. Il s’agit en premier lieu du deuxième chapitre pour l’aménagement urbain du chef-lieu, du renforcement du réseau électrique du village Abdelli et de l’achat d’équipements et matériels pour la salle communale de sport. Le maire d’Aïn Bessem proposera, pour sa part, plusieurs projets pour sa commune qui, selon-lui, visent à améliorer le cadre de vie des riverains. Trois de ces projets ont été classés en priorité. Il a, ainsi, avancé la nécessité de l’inscription d’un projet pour le réaménagement du quartier des 45 logements, d’un autre pour la réhabilitation de l’abattoir communal et enfin la dotation des équipements de la salle de soins du village de Sidi Yahiya. Dans un autre sillage, le maire d’Aïn Bessem citera trois projets «structurants» qui ne peuvent pas être financés sur le budget communal et qui seront d’un grand apport économique pour sa localité. Il proposera, ainsi, la concrétisation du projet de dédoublement de la RN18, reliant cette commune au chef-lieu de wilaya, en plus de la réalisation d’une zone industrielle au niveau du lieu-dit Mourabin et, enfin, de l’extension du périmètre irrigué des Arib vers les terrains agricoles d’Aïn Bessem-Est. Vers la fin de cette rencontre, le wali a assuré que «l’ensemble des propositions seront étudiées et probablement réalisées dans le cadre des différents plans de développement.»

Oussama Khitouche