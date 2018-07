Tout pour éviter de revivre le cauchemar de 2017

Par DDK | Il ya 12 minutes | 4 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt, la Conservation des forêts de la wilaya de Tizi-Ouzou a présenté, lors de la dernière session de l’APW, son plan «Feux de forêts» 2018. Ce dernier vise, en premier lieu, à éviter la catastrophe de l’été dernier. Dans son rapport, la Conservation a soulevé un certain nombre de contraintes qui entravent le fonctionnement de ses services. Il s’agit notamment de l’insuffisance des actions préventives, notamment celle relevant de certains organismes (TPF, Sonelgaz, exploitations agricoles), et des dépotoirs non pris en charge dans leur totalité par les communes. La Conservation signale une lenteur dans le déclenchement des COC et COD (Comités opérationnels commune et daïra); Absence de camions ravitailleurs, sans négliger, explique-t-on, la pression de la population qui varie de 41 à 672 habitants par km2. La Conservation des forêts fait également savoir que la plupart des organismes retenus par le dispositif du plan «Feux de forêts» n’assurent que très rarement la permanence. Le rapport fait part des difficultés d’accès dues au relief très accidenté de la wilaya ainsi que des moyens «très insuffisants», par apport à l’étendue du territoire d’intervention (plus de 21 600 ha par brigade de première intervention). Les effectifs, indique-t-on, réduits en agents titulaires et en ouvriers occasionnels, «nous ont contraints à faire fonctionner les brigades avec un seul agent forestier et deux ouvriers au maximum». La Conservation a expliqué que les postes de vigie sont souvent couverts par des ouvriers occasionnels au lieu de forestiers titulaires. Les recommandations de la Conservation des forêts, à titre préventif pour lutter contre les feux de forêts, sont la tenue des permanences, de jour comme de nuit, à tous les niveaux des comités opérationnels par un personnel qualifié. Elle préconise d’éviter l’utilisation du feu dans les chantiers, les ateliers ou autres se retrouvant en forêt ou à proximité à moins de 1 000 mètres, et ce, pendant toute la durée de la campagne. Eviter l’incinération des chaumes et des décharges et éradiquer les dépotoirs sont également des nécessités. La Conservation des forêts recommande d’équiper les moissonneuses batteuses de cache-flammes durant la période des moissons avec mise à disposition d’une citerne d’eau avec l’outillage nécessaire. Il est aussi important, selon le rapport, d’établir un arrêté interdisant l’incinération de la part des P/APC. Rappelons que, durant l’été 2017, la wilaya a été secouée par une série de 393 incendies qui ont ravagé une superficie de 1075 ha de forêts, 968 ha de maquis, 1 700 ha de broussailles et 1 368 ha d’arbres fruitiers. Suite à ces dégâts, un programme visant à améliorer la prévention et la lutte a été instauré. 300 km d’aménagement de pistes, 200 km d’ouverture de pistes, en plus de 48 km sur FNDR. Une enveloppe de 1 042 551 800 DA a été consacrée par l’Etat pour la réactivation de l’activité agricole à travers les wilayas touchées.

K. H.