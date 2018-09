Mebarki déploie les grands moyens

Par DDK | Il ya 4 heures 19 minutes | 257 lecture(s)

Le ministre de la Formation et de l’enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a souligné, hier, l’importance que joue le secteur de la formation professionnelle dans les domaines économique et social.

«Notre secteur joue un important rôle en constante évolution sur les plans économique et social, dans le cadre de la stratégie nationale visant à développer l’éducation et l’enseignement et à renforcer les acquis des réformes structurelles initiées par le président de la République», a affirmé M. Mebarki, dans son allocution d’ouverture prononcée à l’occasion du coup d’envoi de la rentrée professionnelle, donné depuis la wilaya de Relizane.

Ce qui marque le secteur de la formation professionnelle, selon le ministre «c’est sa capacité à former une ressource humaine nécessaire au fonctionnement de l’appareil économique et d’aller au diapason des besoins socio-économiques».

A retenir que quelque 400.000 postes de formation, couvrant 23 branches professionnelles, sont proposés dans près de 1.300 établissements publics répartis à travers tout le territoire national.

Comparativement à l'année passée, 67 nouveaux établissements entreront en fonction, parmi lesquels 13 instituts nationaux spécialisés (INSFP), 24 centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) et trois instituts de l'enseignement professionnel (IEP).

L'ensemble de ces établissements seront encadrés par plus de 28.000 enseignants-formateurs. Plus de 200 nouveaux équipements technico-pédagogiques sont, en outre, en cours de réception ou d'acquisition dans les ateliers de formation, dont 88 sections d'équipements devant être fonctionnelles avant la fin de l'année.

En matière d'offre de formation, 478 spécialités sont proposées aux demandeurs de formation, dont 54 nouvelles pour l'année 2018, sanctionnées par des diplômes d'Etat. Une nouvelle branche, Art, Culture et Patrimoine, a été introduite, dans la nomenclature des branches professionnelles.

Durant tout l'été, une campagne de communication en direction des jeunes a été menée, en collaboration avec plusieurs ministères et organismes, pour les informer des conditions d'inscriptions aux différents diplômes et certificats, à savoir les filières et spécialités ouvertes et leur localisation, ainsi que les possibilités d'internat.

Samira Saïdj