La Casbah rouverte début 2019

Par DDK | Il ya 58 minutes | 80 lecture(s)

Bonne nouvelle pour les amoureux de l’histoire médiévale de Béjaïa. Le site historique de la Casbah, considéré comme l’une des plus grandes richesses patrimoniales de la région et édifié par les Almohades sous le règne du Sultan Abdelmoumène, vers 1 154, rouvrira ses portes aux visiteurs début 2019, après une fermeture pour travaux de plus de cinq ans. Le directeur de la culture de Béjaïa, Reghal Omar, a déclaré dernièrement que les travaux de restauration de cet illustre vestige, relancés en 2015, avancent à un rythme soutenu et dépassent les 90%. Une ouverture partielle de la Casbah au public est même envisageable d’ici fin décembre. «Les travaux de rénovation enregistrent un taux de plus de 90 % au niveau de tous les lots. Une ouverture partielle du site avant la fin de l’année est possible. Mais, les travaux seront achevés dans leur globalité début 2019», a affirmé M. Reghal. Une enveloppe financière de l’ordre de 30 milliards de centimes a été allouée par l’Etat dans le cadre d’un programme sectoriel pour engager les travaux de restauration de cette «citadelle gouvernementale». Le prolongement des travaux engagés et les retards enregistrés sont dus, explique-t-on, à l’exigence de respecter l’authenticité du site. La Casbah de Béjaïa date, en effet, du XIIe siècle. Les entreprises retenues et spécialisées dans la rénovation des sites et monuments historiques doivent, selon leur cahier des charges, utiliser les mêmes matériaux de l’époque lors de laquelle la Casbah a été édifiée. La wilaya de Béjaïa recèle un patrimoine culturel riche et diversifié, témoignant de son histoire millénaire et de la présence, par le passé, de plusieurs civilisations sur son territoire : phénicienne, romaine, hammadite, turque, espagnole... Chaque peuple y a laissé ses traces et des vestiges. La ville de Béjaïa, ex-capitale des Hammadites, compte, à elle seule, plusieurs vestiges historiques et culturels classés patrimoine national. L’opération de restauration de la Casbah de Béjaïa s’inscrit, selon la maison de la culture, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à restaurer plusieurs autres sites historiques situés dans le périmètre de la ville des Hammadites, dont Bab El-Fouka, le Fort Abdelkader, le Fort de Gouraya et la Porte Sarrazine.

B. S.