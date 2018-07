Des citoyens bloquent la route

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Des dizaines de citoyens de Haouch Mourad, important quartier de Boudouaou El Behri, localité située à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, ont bloqué, avant-hier, la route menant à leur localité, à l’aide de troncs d’arbres, de pneus brulés et autres objets hétéroclites, en signe de protestation contre «les coupures récurrentes d’électricité». «Cela fait plusieurs mois que nous endurons le même problème. En cette période de grandes chaleurs, ce sont les vieillards, les nouveau-nés, les femmes enceintes et les malades qui souffrent le plus de ces coupures fréquentes. Nous interpellons encore une fois de la Sonelgaz afin qu’elle trouve des solutions rapides, efficaces et durables au problème soulevé. On en a assez !», s’écrient les protestataires.

Hocine Amrouni