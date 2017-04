Que se passe-t-il à la cité universitaire de M’Douha ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 180 lecture(s)

Les résidents du quartier de la rue des frères Ben-Safia, située à la sortie Est de Tizi-Ouzou, ont procédé, hier matin, à la fermeture de la route au niveau du carrefour de M’Douha. En effet, ces habitants protestent contre les agissements «indécents» de certaines résidentes de la cité universitaire de jeunes filles de M’Douha. L’accès principal à l’intérieur de la résidence a été, également, carrément obstrué par des foyers de feux déclenchés lors de cette action. Les résidents de ce quartier se plaignent des récurrents tapages nocturnes causés par des résidentes de la cité. En effet, l’on se plaint que «des altercations verbales et physiques récurrentes éclatent entre des étudiantes, suivies de propos indécents et obscènes qui portent atteinte à la quiétude des familles habitant à proximité», dira un habitant de cette cité avec un brin de colère. Et d’ajouter : «Ce comportement indigne des étudiantes qui ternissent l’image de l’université dure parfois jusqu’à 2 h du matin,» se plaint-on des manifestants. Arrivés sur les lieux et après des discussions, les services de sécurité ont tout de même pu convaincre les protestataires avec lesquels ils ont pu trouver un terrain d’entente pour mettre fin à cette action de protestation. De suite une rencontre a réuni des délégués des protestataires avec le chef de cabinet du wali lors d’une réunion décidée à la hâte vers la fin de la matinée. A noter que le directeur des œuvres universitaires M. Guettal Omar a été convié à assister à la rencontre qui a vu la participation de cinq délégués du quartier de M’Douha. «Nous avons exposé nos doléances au chef du cabinet en présence du directeur des œuvres universitaires. Nous avons insisté, surtout, sur les tapages nocturnes qui nous gênent énormément. Nous sommes parvenus à un arrangement. Le directeur des œuvres universitaires nous a promis de prendre en charge, graduellement, nos doléances. Des mesures seront prises juste après cette rencontre», dira un membre de la délégation.

Le DOU promet de remettre de l’ordre !

Pour sa part, M. Guettal Omar, directeur des œuvres universitaires qui admettait la légitimité des doléances exposées par les protestataires, souligne qu’effectivement «quelques résidentes provoquent, dès fois, des tapages nocturnes, mais ces cas ne sont pas spécifiques à la cité M’Douha. De toutes les façons, nous allons prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à ces comportements. Nous avons entamé, d’ores et déjà, un changement à la tête des responsables des agents de sécurité de la résidence universitaire. Nous avons donné aussi des instructions à ces agents de sécurité afin d’effectuer des rondes nocturnes et d’intervenir à tout moment et dans tous les endroits quand cela est nécessaire. Nous veillerons, également, au respect du règlement intérieur par toutes les résidentes de la cité. Et puis, nous travailleront en étroite collaboration avec le comité des résidentes. D’ailleurs, une assemblée générale est prévue incessamment. Nous sommes devant une tâche un peu délicate qui demande un peu de temps et de collaboration de toutes les parties. Mais nous ferons tout pour remettre de l’ordre dans cette cité», déclarera M. Guettal. Ces mesures sont accueillies par les résidents de la rue des frères Ben-Safia avec un certain soulagement, d’autant plus que c’est une première action de ces citoyens. «Nous n’avons jamais procédé à une telle action. C’est la première fois. Même si notre quartier souffre le martyr, surtout avec le manque d’éclairage public, la dégradation avancée des trottoirs, le stationnement anarchique de bus et j’en passe, mais là c’en est trop. On est chez eux en famille et on entend des vertes et des pas mûres bezef !», se désolera ce vieux du quartier.

