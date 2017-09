Mise en place d’un système de cartes

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

«Le ministère de l’Éducation nationale a mis en place sur la base d'une étude de deux années, un système de trois cartes de couleurs différentes pour le traitement des difficultés d'apprentissage des élèves du cycle primaire ». C’est ce qu’a fait savoir, le conseiller au ministère de l’Éducation nationale en charge du dossier de traitement pédagogique, Boumediene Ben Moussat, dans une déclaration à l’APS. Selon lui, il s'agit d'une carte bleue pour les 1er et 2e années, verte pour les 3e et 4e années et orange pour les 5e années. M. Ben Moussat a précisé que l'étude, qui a abouti à la mise en place de ces trois cartes, a touché neuf wilayas « et permis de dégager une base de donnée de près de 500.000 erreurs en langue arabe, en mathématiques et en langue française ». L'enquête a permis, également, de mettre au point une liste des erreurs relevées dans les copies des examens officiels. À cet effet, l'Observatoire national de l'éducation et de la formation (ONEF) a procédé à leur numérisation et à la mise en place d'une base de données pour leur correction. Il a fait état d’une méthodologie qui a été fournie aux enseignants pour la prise en charge des difficultés de l'élève aussi bien en écriture, qu'en lecture et en calcul en fonction des fautes récurrentes en classe. « L'enseignant du cycle primaire veille, à travers les séances de traitement pédagogique, à apprendre à l'élève la lettre par sa forme et sa prononciation puis du mot jusqu'à la lecture d'une phrase entière et que ce même procédé est suivi pour la correction des erreurs en calcul et en langue étrangère », a-t-il dit. M. Ben Moussat a précisé que la carte bleue comprend plusieurs exercices oraux qui permettront à l'élève de bien distinguer deux lettres. « Le traitement pédagogique est une technique permettant d'améliorer la performance scolaire et pallier l'accumulation des erreurs afin de réduire le taux de redoublement et de déperdition scolaire pour aboutir à une école de qualité », a-t-il confié. Le même responsable a tenu à souligner que ces cartes accompagneront l'élève tout au long de son cursus scolaire.

S. Saïdj.