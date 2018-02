«De l’eau en H24 pour 24 communes avant le Ramadhan»

Par DDK | Il ya 6 heures 22 minutes | 727 lecture(s)

«L’objectif de ma visite dans la wilaya de Béjaïa vise la concrétisation d’un programme conçu et arrêté en concertation avec les autorités locales. Il consiste à alimenter en eau potable, au quotidien, un total de 24 communes, avant le mois de Ramadhan 2018».

C’est la déclaration qu’a faite, d’emblée, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, lors d’un point de presse organisé à la résidence d’hôte, à l’issue de sa visite de deux jours à Béjaïa. Cette opération d’envergure va coûter la bagatelle de 80 milliards de centimes, a indiqué l’hôte de la capitale des Hammadites. Sur les 24 municipalités concernées par une alimentation 24h/24, d’ici donc mai prochain, 17 sont approvisionnées à partir du barrage d’eau de Tichy-Haf. Actuellement, onze communes seulement, soit 540 000 habitants, sont alimentées de manière régulière en cette denrée, alors que les 41 municipalités restantes sont approvisionnées à une fréquence de 1j/2, voire moins dans certaines localités. Selon le programme tracé par le ministère des Ressources en eau et les responsables locaux du secteur de l’hydraulique, l’ensemble des communes de la wilaya de Béjaïa passeront à une alimentation en eau potable 24h/24 d’ici le premier semestre de 2019. C’est le délai fixé aussi par le ministre Hocine Necib pour finaliser le transfert de la gestion de l’eau de toutes les communes de la wilaya vers l’Algérienne des eaux (ADE). Cette dernière est censée, selon M. Necib, «professionnaliser le service public en matière de gestion des ressources hydriques». Pour le moment, 16 communes, sur les 52 que compte la wilaya de Béjaïa, sont gérées par l’ADE. Et pas moins de onze, sises sur le couloir de la vallée de la Soummam, donc alimentées depuis le barrage de Tichy Haf, cèderont la gestion de l’eau à l’ADE, avant la fin de l’année en cours.

Cinq réservoirs et trois stations de pompage réceptionnés à Barbacha

Necib a affirmé, hier, lors de son déplacement dans la commune de Barbacha que la majorité des villages de cette municipalité montagneuse seront alimentés 20 heures par jour d’ici le mois d’octobre prochain, à la faveur d’une opération de raccordement à partir du réseau du transfert de l’eau de Tichy-Haf. Cinq réservoirs et trois stations de pompage ont été réalisés à cet effet. Le taux global d’avancement des travaux de ce projet est de 78%. La réception définitive de ce dernier permettra à une population de 18 300 âmes de disposer de l’eau potable 24h/24.

Le musée d’eau de Toudja transféré à l’AGIRE

C’est désormais officiel. La gestion du musée d’eau de Toudja sera transférée à l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (Agire). Pour rappel, créé en 2011 pour célébrer l'usage de l'eau dans cette région, recelant de ressources hydriques naturelles, ce musée d’eau, installé dans les locaux de l'ex-Souk El Fellah, était géré par l'APC de Toudja. Il renferme, entre autres, des expositions sur les techniques ingénieuses entreprises et développées par un ingénieur romain pour acheminer, durant l'occupation romaine de la région, de l'eau de la source vers la ville de Béjaïa, l'antique Saldae, via un aqueduc. Selon les responsables du secteur de l’hydraulique, «la mission assignée à l'Agire, un établissement public à caractère industriel et commercial, est de développer et gérer le système de gestion intégrée de l'information sur l'eau à l'échelle nationale et de planifier assurer la gestion intégrée des ressources en eau». Par ailleurs, interpellé par des élus locaux sur la menace de contamination qui guette la source d’eau naturelle de Toudja, à cause des rejets de certaines huileries et de réseaux d’assainissement défectueux, M. Necib a instruit les autorités locales à réfléchir sur des solutions, tout en les assurant quant à l’accompagnement financier.

Boualem S.