Les internes ferment l’établissement

Par DDK | Il ya 2 heures 8 minutes | 164 lecture(s)

Le manque d’encadrement au lycée Debih Cherif d’Akbou risque de compliquer la rentrée scolaire 2018/2019. Hier, les élèves internes du lycée Debih Cherif ont carrément fermé le portail de l’établissement, ce qui a débouché sur des échauffourées avec des parents d’élèves, lesquels recommandaient plus de patience pour pouvoir régler les problèmes sans complication. Ces élèves réclament l’ouverture immédiate de l’internat pour pouvoir suivre leur scolarité au même pied d’égalité que les autres élèves du lycée. Néanmoins, a-t-on appris sur place, le manque d’encadrement, et précisément deux surveillants généraux, un maître d’internat et des cuisiniers empêchent la direction de permettre aux 46 élèves de la région de Tamokra d’accéder à l’internat. Les parents d’élèves s'apprêteraient à prendre en charge ce problème. Dans ce sens, ils avaient d'ores et déjà entrepris des contacts pour rencontrer les responsables, à savoir le chef de daïra et le directeur de l’éducation pour pouvoir régler ce problème dans le calme avant d’entamer une quelconque action sur le terrain, comme le blocage de l’établissement. Une action qui devait intervenir seulement aujourd’hui, mardi, mais, les élèves les ont devancés. Actuellement, le lycée ne souffre d’aucun manque concernant l’encadrement pédagogique, mais ce problème du manque de personnel pour la prise en charge des élèves internes risque d’envenimer les choses et de rendre difficile l’actuelle rentrée scolaire.

Sami D.