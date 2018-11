Des anciens rappelés bloquent l’autoroute Est-Ouest

Par DDK | Il ya 12 minutes | 12 lecture(s)

L’autoroute Est-Ouest a été bloquée, durant la matinée d’hier, par une centaine de manifestants à hauteur de la commune de Lakhdaria, à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya de Bouira. Ces manifestants, qui ont répondu à l’appel de la coordination nationale des anciens rappelés du service national, sont venus de plusieurs wilayas du pays et ont essayé dans un premier temps d’organiser une marche vers la capitale, avant qu’ils ne soient stoppés par les services de sécurité et les éléments anti-émeutes de la Gendarmerie nationale qui ont formé un cordon de sécurité sur cet axe routier important. Les protestataires, dont la majorité a été rappelée durant les années 90 au service national pour une durée de 4 à 6 mois, réclament la régularisation de leur situation à l’image du reste des rappelés de l’armée. Ces derniers réclament une prime de fin de service, en plus de la comptabilisation de la période de leur service national dans leur retraite : «Nous réclamons de la considération et une reconnaissance officielle des sacrifices consentis durant la décennie noire. Nous exigeons que nous soyons pris en charge au même titre que nos collègues rappelés pour une durée de 12 mois et plus. Nous continuerons notre mouvement de protestation jusqu’à la satisfaction de nos revendications légitimes. Aussi, nous réclamons l’intervention du ministre de la Défense nationale et du président de la République pour lever cette injustice qui nous frappe», a expliqué un protestataire joint par téléphone, venu de la wilaya d’Aïn Defla. À l’heure où nous mettons sous-presse, l’autoroute Est-Ouest restait bloquée et d’importants embouteillages ont été enregistrés. Des milliers d’automobilistes sont restés immobilisés sur cette importante route.

Oussama K.