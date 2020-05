RND : congrès extraordinaire les 28 et 29 mai pour élire un nouveau SG

RND : congrès extraordinaire les 28 et 29 mai pour élire un...

La commission nationale de préparation du congrès extraordinaire du Rassemblement national démocratique (RND) a fait savoir que la date de la tenue de ce congrès était fixée au 28 et 29 mai courant au Centre international de conférences d’Alger, afin d’élire un nouveau secrétaire général et des membres du Conseil national et adopter les motions préparées par la commission, a indiqué mardi un communiqué du parti.

La même source a également souligné que les préparatifs de ce congrès « ont pris en compte les conditions de prévention sanitaire imposées par cette circonstance (pandémie du Covid-19), notamment la réduction du nombre de conférenciers ».

Lors d’une session extraordinaire du conseil national du RND, en date du 20 juillet 2019, M. Azzedine Mihoubi avait été plébiscité Secrétaire général par intérim du parti en vue d’assurer la gestion des affaires courantes du parti.