Une bombe et des produits pharmaceutiques découverts dans une casemate à Bouira

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les éléments de l’ANP ont découvert une casemate terroriste dans les confins de Lakhdaria, aux frontières avec la wilaya de Boumerdes.

C’est ce qu’indique un communiqué du Ministère de la Défense Nationale diffusé hier qui précise qu’à l’intérieur de l’abri ont été retrouvés une bombe artisanale, une quantité de produits pharmaceutiques et différents objets. «Un détachement de l’Armée Nationale Populaire à découvert et détruit, le 28 mars 2020 à Lakhdaria, wilaya de Bouira (1ère RM, une (01) casemate pour terroristes contenant une (01) bombe de confection artisanale, des produits pharmaceutiques et d’autres objets,» indique le communiqué du MDN.

Par ailleurs, plusieurs opérations menées par différents détachements de l’ANP ont permis la saisie d’une quantité totale de kif traité s’élevant à plus de 896 kilogrammes lors d’une opération menée en compagnie des services des douanes à Ain Amenas/4ème RM ainsi qu’à Tamenfoust, wilaya d’Alger 1ère région militaire.

Le communiqué souligne que ces opérations «dénotent de la vigilance et de la ferme détermination des unités de l’ANP et des différents services de sécurité à lutter contre le fléau du narcotrafic dans notre pays et contre toutes les formes de la criminalité, et ce en sus des efforts fournis dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.»

H. B.