Anwa i d abrid ay abrid !

Xas ulamma yeddukkel umur ameqqran n yimesbaniyen i d-itteffɣen s abrid ɣef tikti, ladɣa deg wass n lǧemɛa, lameɛna abrid ara yawin ɣer wayen ssuturen mazal ur as-yerẓi usalu ar tura.
Gar tririyin i umussun i d-yeddan deg tebratin n uselway Bouteflika akked wayen ssuturen yimesbaniyen, ad naf mgaradent aṭas tmuɣliwin. Yugar ucerrig tafawet, i ttwalin yimdanen. Adabu, yebɣa abeddel n yimdanen, amussu, yessaram abeddel n unagraw s timmad-is. Gar wa d wa, mazal d anadi ɣef tifrat.
Akken tebɣu tili teswaɛt, ilaq ad d-ifrirent kra n tektiwin, ɣer yimdanen, swayes i tezmer ad teddu tmurt azekka. Dɣa, aṭas i d-yettmeslayen ɣef Tegduda tis snat, neɣ ɛad tagduda tamezwarut, imi ɣef leḥsab n kra, urǧin tella tmurt n Lezzayer d Tagduda. Ihi, gar wid i d-yefkan tifrat d wamek i ilaq ad teddu tmurt n Lezzayer, ad d-nebder Hemou Boumediène n RPK akked Mokrane Ait Larbi i d-nemlal deg tikli-nni n wass n lǧemɛa, 15 deg meɣres iɛeddan.
Hocine Moula