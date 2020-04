La nuit du doute du Ramadhan prévue jeudi

Le ministère des Affaires religieuses et des wakfs a annoncé hier lundi que la nuit du doute consacrée à l’observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois de Ramadhan est prévue jeudi 23 avril. « La Commission nationale de l`observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses et des wakfs informe l’ensemble des citoyens que la nuit du doute consacrée à l’observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois de Ramadhan pour l’année 1441 de l’Hégire/2020 est fixée au jeudi 29 Chaabane correspondant au 23 avril 2020 », ajoute le communiqué. Pour perpétuer cette tradition, une conférence sur « la nuit du doute » sera organisée après la prière du Maghreb, au siège du ministère des Affaires religieuses et des wakfs et sera retransmise en direct par les médias, précise le communiqué.