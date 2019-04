2 morts et 3 blessés dans un accident

Un terrible accident de la route s’est produit, dans la soirée d’avant-hier, vendredi, vers 20h, sur l’autoroute Est-Ouest, à quelques mètres du tunnel d’Aïn Chriki, dans la commune de Djebahia, au Nord-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Selon un premier bilan, cet accident a fait deux morts et trois blessés, qui ont été évacués vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira par la Protection civile.

L’accident a été provoqué suite à un carambolage entre quatre véhicules touristiques et un camion de type semi-remorque, qui s’est produit avant l’entrée du tunnel d’Aïn Chriki, vers Bouira. Suite à cela, un important embouteillage a été enregistré sur l’autoroute, chose qui a compliqué l’intervention des secours et des services de sécurité, surtout avec le manque d’éclairage sur la route.

Ces derniers ont mis plusieurs heures pour évacuer les victimes de l’accident et relancer le trafic routier. À noter, enfin, qu’une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de ce nouveau drame sur l’autoroute Est-Ouest. L’état glissant de la chaussée et le manque de visibilité seraient les principales causes de cet accident mortel.

O. K.