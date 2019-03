Le programme lancé

Le programme de renforcement des capacités des acteurs de l’apprentissage vient d’être mis en branle à Béjaïa. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième partie du projet AFEQ, programme d’appui à l’adéquation -formation-emploi-qualification, les experts de l’union européenne, composante deux du programme, en coordination avec la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de Béjaïa, ont organisé, jeudi et mercredi derniers au CFPA de la localité de Toudja, des ateliers sur le renforcement des capacités pour le personnel de la formation professionnelle de la wilaya.

«Le plan de renforcement des capacités des acteurs de l’apprentissage vise à améliorer l’information et l’orientation des jeunes, les relations avec l’entreprise, la gestion et la qualité de la formation en entreprise, l’insertion des apprentis, mais aussi à accompagner les tuteurs en entreprise et les formateurs des centres de formation pour l’élaboration de curriculum», affirme la directrice du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Béjaïa, Mme Menzou.

Cette dernière soulignera également que «la philosophie du plan de renforcement des capacités et des actions inscrites repose sur un référentiel de maturité relatif au fonctionnement d’un établissement de formation professionnelle sur une échelle de cinq niveaux depuis un fonctionnement aléatoire à un fonctionnement qui se caractérise par l’excellence».

À noter qu’au terme de ces journées de formation et d’orientation, M. Garcia, expert de l’union européenne, a attribué des attestations de participation aux participants des formations précédentes. Par ailleurs, le 21 mars dernier, la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de Béjaïa et la direction régionale de la BADR (banque de Béjaïa) ont organisé une cérémonie de remise des prix et attestations aux stagiaires qui ont participé à la première édition du concours portant sur «la culture financière», organisée par le ministère de la Formation et de l’enseignement professionnels et la BADR.

Au terme de ce cérémonial, huit stagiaires ont été honorés par la BADR régionale de Béjaïa et ce par l’ouverture de compte bancaire. Étaient présents à cette cérémonie des responsables de la banque, les chefs d’établissements des stagiaires concernés, les chefs de service et bureaux de la DFEP de la wilaya de Béjaïa.

A Hammouche.