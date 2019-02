Tighzert à l’avant-garde

Les habitants du village Tighzert, dans la commune de Béni Aissi, à quelques kilomètres du chef-lieu de la willaya de Tizi-Ouzou, ont organisé, avant-hier, un volontariat pour nettoyer leur village. L’action qui est devenue une tradition ces quatre dernières années, témoigne de l’attachement des villageois de Tighzert à leur environnement. C’est ainsi que durant cette action, comme les précédentes d’ailleurs, le nettoyage a touché le long du chemin de wilaya reliant Béni Aïssi à Béni Douala. Cette fois-ci, le grand volontariat d’avant-hier se veut un acte collectif de sensibilisation aux dangers qui guettent l’environnement, initié par l’association culturelle Assirem de l’adite localité. Dès les premières heures de la matinée les bénévoles, munis d’outils rudimentaires, pelles, pioches, brouettes…, ont procédé au nettoyage des pistes et les abords des routes envahis par des détritus de tout genre, entre autres, bouteilles de bière, sachets en plastique et autres déchets hétéroclites. «Dans notre village, le nettoyage est devenu une tradition. Chaque week-end, les citoyens s’unissent pour faire des opérations de nettoyage tout au long des ruelles et quartiers du village. Le résultat est souvent considérable, surtout que notre village participe souvent au concours du village le plus propre», dira le président de l’association Assirem. Dans le même sillage, les membres de cette association ont procédé à la distribution des dépliants aux usagers du CW afin de les sensibiliser sur la protection de l’environnement, à ne pas jeter leurs déchets, notamment les bouteilles et les canettes qui peuvent engendrer des accidents mortelles. En outre, la journée a été marquée par la participation des élèves des écoles primaires de la région, dans le but de les initier au travail de groupes et surtout inclure l’esprit et le comportement du civisme en eux des leur jeune âge. Il faut dire que les initiatives de ce genre se font de plus en plus fréquentes ces derniers mois à travers toutes les régions de la Kabylie. Apparemment, le prix Rabah Aissat du village le plus propre a atteint son objectif qu’est celui d’instaurer une jalousie positive entre les villages, surtout que chaque année, le nombre de villages postulants augmente.

Lyes Mechouek