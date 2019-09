Deux autres médailles d’argent pour la JS El-Kseur

Après les deux médailles de bronze remportées par les judokates de la JS El-Kseur dans la catégorie cadette, en l’occurrence Dissi Melissa et Moula Samira, deux autres médailles en argent viennent garnir la vitrine du club. Elles sont l’œuvre des juniors Larbi Sabrina et Touati Yasmina chez les -78kg. Sans conteste, le travail accompli par l’entraîneur Rouabah Nabil et les dirigeants commence à donner ses fruits. Les judokas affiliés à la JS El-Kseur sont animés d’une grande volonté et sont décidés à ne pas s’arrêter en si bon chemin. «Pourvu que ça dure !», dit-on du côté des responsables du club, qui souhaitent d’autres bons résultats à l’avenir.

R. M.